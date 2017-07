Revelan tráiler de ‘La Liga de la justicia’

Producciones de "Batman", "Aquaman" y "The Flash" están en camino, así como una secuela de "Wonder Woman" .

El lema de "La Liga de la Justicia", que también lanzó nuevo cartel publicitario reza: "No puedes salvar al mundo solo". Warner Brothers, dueño de DC Cómics, busca capitalizar el triunfo de "Wonder Woman" en taquilla de este 2017, tratando de encarrilar la serie que tuvo problemas con las primeras cintas de "Superman" y la polémica "Batman v Superman".

SAN DIEGO, CALIFORNIA (22/JUL/2017).- Hicieron de la Comic-Con su morada este sábado, cuando los actores Gal Gadot (Wonder Woman), Ben Affleck (Batman), Jason Momoa (Aquaman) y Eszra Miller (The Flash) tomaron el podio del Salón H del Centro de Convenciones para compartir el tráiler final de "La Liga de la Justicia" (Justice League, 2017) a estrenarse mundialmente este noviembre.

Make way for justice. Watch the SDCC Hall H Sneak Peek for #JusticeLeague now. In theaters November 17. #WBSDCC pic.twitter.com/bMPkO4Pw5s