Fallece John Heard, el papá en ‘Mi pobre angelito’

Es encontraron sin vida en un hotel de Palo Alto, California, donde se recuperaba de una operación en la columna

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (22/JUL/2017).- El actor John Heard, conocido por haber interpretado los papeles del papá en la serie de películas 'Mi pobre angelito y de un detective corrupto en la serie televisiva 'The Sopranos' falleció a los 72 años de edad.

Su muerte fue confirmada el sábado por la Oficina Forense de Santa Clara en California. Heard, quien vivía en el sur del estado, fue encontrado sin vida en un hotel de Palo Alto, California, donde se estaba recuperando de una operación en la columna.

Heard hizo el papel de Peter McCallister, el padre de Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, en las cintas 'Mi pobre angelito' y 'Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York'. En entrevistas posteriores dijo que buscaba trabajar en una película con niños de manera que su hijo, de 5 años en ese entonces, pudiera ir al plató y tener alguien con quien jugar.

Después del enorme éxito del filme, se mostró reacio a tomar el papel de nuevo, pero su agente lo convenció de que la paga era demasiado buena para dejar pasar la oportunidad ''No quería ser el padre de 'Mi pobre angelito' por el resto de mi vida'', explicó en 2013.

Trayectoria artística

Heard nació el 7 de marzo de 1945, en Washington DC y creció actuando en el teatro local. Uno de sus papeles tempranos más memorables fue como un veterano lisiado de guerra de Vietnam en la película de 1981 'Cutter's Way'.

Trabajó activamente en varias películas durante la siguiente década, interpretando al rival de Tom Hanks en 'Big' (Quisiera ser grande), el hijo de la actriz Geraldine Page en 'The Trip to Bountiful' y en las películas 'The Pelican Brief', 'Beaches', 'Gladiator', 'Rambling Rose' y 'After Hours'.

Fue postulado a un Emmy por interpretar el papel de Vin Makazian como actor invitado en 'The Sopranos' (Los Sopranos).

El mundo de la televisión también lo mantuvo ocupado. Actuó en 'CSI: Crime Scene Investigation', 'Elementary', 'Prison Break', 'Modern Family' y 'Entourage'.

Uno de sus empleos favoritos fue en la película original para televisión 'Sharknado' de 2013. 'Sabía que iba a ser un clásico de culto', dijo el año pasado al Baltimore Media Blog. 'Fue simplemente ridículo. Pensé que (esa nueva imagen) reemplazaría la de las personas que me llamaban el papá de 'Mi pobre angelito'".

Heard se casó y divorció tres veces, incluso un matrimonio breve con la actriz Margot Kidder. Tuvo tres hijos.