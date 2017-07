Andrea Escalona guiña a la moda

La conductora explora nuevas facetas en su carrera profesional

GUADALAJARA, JALISCO (21/JUL/2017).- Mujer multifacética, así es Andrea Escalona y su carrera artística. La conductora que se dio a conocer como presentadora en el programa matutino “Con sello de mujer” en TV Azteca, ahora se diversifica entre el canto y el diseño de moda; además, alista un nuevo proyecto que la pondrá nuevamente en pantalla… Y por si fuera poco, se sumará al elenco de la próxima temporada de “La Isla”.

Ayer, durante su visita a Guadalajara para presentarse como embajadora de la firma de jeans “Ciclon” en la 67 edición de Intermoda, Escalona reveló que progresivamente se adentra al diseño de modas en la que promociona pantalones de manufactura mexicana con diseño colombiano que resaltan la silueta y proporciones femeninas.

“Me encanta el diseño de modas. En mis 12 propósitos de Año Nuevo escribí que quería llevar a una marca. Ahora estoy como imagen, es la primera vez que lo hago y el contrato es por un año; estamos colaborando, poco a poco voy metiendo un poco de mi onda, me pruebo los pantalones, me tomo fotos de campaña, con los fabricantes, me voy empapando del negocio. Es un producto, bueno, bonito, barato y de buena calidad con moda”, explicó Escalona al confirmar los rumores sobre el aseguramiento por seis millones de dólares por su ‘derrier’ que la firma de jeans le ofreció para garantizar la imagen de campaña.

No teme a las críticas

Sobre el despegue que su carrera como cantante tiene desde hace un año con el lanzamiento de “Mala inversión”, Andrea Escalona aseguró sentirse cómoda en el regional mexicano en el que tiene como referencia a figuras como Jenny Rivera y Ana Bárbara, además de contar con el apoyo de personajes influyentes como el cantautor Horacio Palencia con quien en próximos días grabará un tema inédito siguiendo esa postura de mujer recia y sin filtros a la hora de cantar temas que defienden a la mujer en las relaciones sentimentales.

“Mi primera telenovela la hice de la fregada como actriz y después de siete u ocho ya me sale bien, fue lo mismo en la conducción. No quiero que me crucifiquen con la primera rola, estoy encontrando mi estilo, mi estilo, estoy agarrando confianza, me equivoco, hay temas que funcionan y otros no. No importa si canto feo pero lo hago con sentimiento, le hecho ganas”.

Aunque de momento Andrea Escalona no contempla una gira de conciertos, puntualizó que además de la promoción de su música también combinará su tiempo con el nuevo programa de TV Azteca, “El club de Eva” que se visualiza entre al aire el 23 de octubre, y en el que además de la conducción también se estrenará como co-productora junto a su mamá, la también productora, Magda Rodríguez.