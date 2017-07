Linkin Park y su último concierto en México

En junio de 2015 la banda se presentó en la Ciudad de México y Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO (20/JUL/2017).- El cantante estadunidense Chester Bennington, quien este jueves fue encontrado muerto en su residencia de Los Ángeles, California, se presentó hace dos años por última ocasión en la capital mexicana.

La cita fue el 23 junio de 2015 en la Arena Ciudad de México, donde ofreció un concierto con su grupo Linkin Park que hizo cimbrar el recinto de Azcapotzalco como parte de la gira "The Hounting Party tour", al que asistieron unos 16 mil 700 seguidores, quienes en todo momento expresaron emoción por ver a la banda.

Fue un momento inolvidable para los asistentes, quienes pudieron ver de cerca a su ídolo, quien de acuerdo con los primeros indicios se suicidó.

Bennington demostró su poder musical en la fiesta en la que no dejó de recibir el cariño del público mexicano luego de que las luces se apagaron para dar la bienvenida a la agrupación originaria de Los Ángeles, California.

Instalado en una pequeña pasarela colocada en el centro del entarimado, el vocalista de Linkin Park pudo estar a unos cuantos centímetros de los melómanos, a quienes saludó y deleitó con su enérgica voz.

"Muchas gracias, quiero que hagan algo de ruido", expresó el intérprete al tiempo que tomó una bandera mexicana mientras caminaba cerca de su séquito, que no paraba de bailar y saltar.

En las más de dos horas de la presentación se respiró euforia y Linkin Park dejó satisfechos a todos con un recorrido por sus éxitos, incluidas las piezas del disco que promovieron en ese momento y que le dio nombre a su gira.

Los jóvenes, en su mayoría ataviados con playeras negras, vibraron con la música y con hits como "In the end", "Castle of glass", "New divine" y "Waiting for the end".

Después de esa presentación Bennington cantó en la Arena Monterrey, así como en otros lugares de Estados Unidos, China, Australia, Bélgica, Alemania, Polonia, Rusia, Finlandia y Italia.

Los admiradores de Chester lo recordarán por el legado musical que dejó en la escena del rock, por su entrega en los conciertos que ofreció y por la participación que tuvo en el séptimo arte, una vez que además actuó en la cinta "Saw 3D", en 2010, donde tenía que pasar una prueba mortal en el interior de un automóvil.