Músicos lamentan la muerte de Chester Bennington

Don't take this life for granted — watsky (@gwatsky) 20 de julio de 2017

There are no words... — Joel Madden (@JoelMadden) 20 de julio de 2017

Oh dear God. Massive R.I.P to Chester Bennington of @linkinpark this BREAKS OUR HEART. Suicide is the devil on earth walking amongst us — OneRepublic (@OneRepublic) 20 de julio de 2017

no words. so heartbroken. RIP Chester Bennington. — Imagine Dragons (@Imaginedragons) 20 de julio de 2017