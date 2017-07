El Stand Up gana terreno en la ciudad

Eduardo Talavera y Roberto Flores estarán en el C3 Rooftop con 'Comedy Road'

GUADALAJARA, JALISCO (20/JUL/2017).- El Stand Up es un género que ha crecido a pasos agigantados y Guadalajara tendrá un nuevo foro para que se presenten a los mejores exponentes. El C3 Rooftop contará con este tipo de espectáculos y los encargados de abrir la temporada son Eduardo Talavera y Roberto Flores hoy punto de las 22:00 horas.

“Comedy Road” es el nombre del show que han ideado ambos comediantes, y una de sus funciones es precisamente ir preparando terreno y abrir espacios en donde normalmente no se desarrolla el Stand Up para que la gente los conozca. En su presentación abordarán una vasta gama de temas situacionales que les ha pasado a cada uno de ellos. “La idea es llevar este montaje a gran parte de la República y Guadalajara es la punta de lanza”, cuenta en entrevista Eduardo, con casi una década de trayectoria sobre los escenarios.

Pero su arribo al Stand Up fue meramente fortuito, ya que el abogado de profesión tras divorciarse, vio como forma de lidiar con la situación exponer sus vivencias. “Un amigo de la Ciudad de México tenía un café y me invitó a presentarme cinco minutos, me fue bien y la invitaciones se hicieron semanales, cada siete días me presentaba y unos meses después ya estaba grabando para Comedy Central...en aquella ocasión éramos nada más siete en la grabación de programa, ahora grabaron 78, era como un sueño de rockstar, nunca lo vi como una posibilidad como tal. Es increíble que me paguen por hacer reír”.

Nueva ola de comedia

Talavera, quien ya es un viejo lobo de mar como standupero, agradece que la escena esté teniendo estos alcances y que haya evolucionado. Ahora quienes se adentran a la profesión lo hacen de gran forma y eso obliga a quienes se están dentro maduren e innoven, a la par de considerar que no hay buenas o malos ejecutores del género, “es un proceso...a muchos le ha ido pésimo en sus inicios y al paso de dos años han desarrollado material, escenario, contenido y ahora la están rompiendo, y son personas que no eran malas sino que apenas ahora les está yendo bien”.

La comedia de Eduardo es vivencial, satiriza y maximiza su propia vida y en sus rutinas no hay temas prohibidos. “Es nuestra forma de ver la vida a través del humor, al final del día queremos que la gente que nos vio diga ‘es el tipo de cosas que pensaba yo pero que nunca me había atrevido a decir’”.

ASISTE

Momento de reír

Eduardo Talavera y Roberto Flores se presentan esta noche en el C3 Rooftop. La cita comienza en punto de las 20:00 horas, con un costo por boleto de $275 pesos.