Una fiesta de jazz en el Diana

Gil Cervantes regresa a Guadalajara para homenajear a Miles Davis y Gil Evans

GUADALAJARA, JALISCO (20/JUL/2017).- Después de varios años de ausencia sobre los escenarios, y como parte de las actividades del Jalisco Jazz Festival, Gil Cervantes regresa para compartir su pasión por la música y traer de vuelta a dos clásicos del género: Miles Davis y Gil Evans.

El recital, en el que se podrán escuchar las versiones que poblaron los discos “Miles Ahead”, “Porgy and Bess” y “Sketches of Spain”, se realizará en el Teatro Diana el próximo jueves 27 de julio a las 20:30 horas. Pero Gil Cervantes no estará solo en el su regreso a los escenarios, para el concierto se hará acompañar de su orquesta, llamada Gil Cervantes Jazz Orchestra, y de Lina Allemano. Amellano es una trompetista de origen canadiense que es reconocida por sus interpretaciones de free-jazz, que le han ganado elogios y adjetivos como “aventurera, expresiva, avanzada, inventiva y sofisticada”.

Pero el homenaje a Miles Davis y Gil Evans es sólo una de las apuesta del Jalisco Jazz Festival en el Teatro Diana. Un par de días después llegarán a la ciudad la banda de indie-jazz Niels Tubes& Wires, que reúne a una cuarteta de experimentados jazzistas que han desafiado al género y lo han empujado a límites poco explorados. Con clarinetes y sintetizadores análogos, su música es algo más que un deleite, es una sesión donde se amplía el panorama musical.

La noche también tendrá la presencia de MediaBanda, agrupación chilena considerada como avant garde en la escena. Con un enfoque “que contrasta rock, jazz, música contemporánea y pop”, la banda llega con tres placas en su historial y años de labor en el jazz, pues se forjaron con los músicos que fueron parte de Fulano, una agrupación icónica en Chile. Finalmente la sesión de jazz del sábado 29 de julio, se cierra con la presencia de tres ensambles más: Filulas Juz, Dirty Black Beans y Daniel López Trío.

ASISTE

“La Música de Miles Davis y Gil Evans”, con Gil Cervantes y Lina Amellano. Jueves 27 de julio, 20:30 horas, Teatro Diana. Boletos de 200 a 350 pesos. “Fiesta del Jazz”, sábado 29 de julio, 18:00 horas, Teatro Diana. Boletos de 200 a 350 pesos.