El orgullo de ser migrante

El diseñador mexicano Ricardo Seco está rompiendo todos los cánones y barreras al triunfar en Nueva York

GUADALAJARA, JALISCO (20/JUL/2017).- “Todos somos migrantes” es el estandarte con el que el diseñador de Torreón, Ricardo Seco, explica en entrevista el propósito de “Juntos/Together”, la más reciente colección del creativo que no baja la guardia en defender el orgullo de ser un mexicano triunfante en la gran metrópoli de Nueva York, Estados Unidos, pese a las condiciones políticas, sociales y económicas que existen entre ambas naciones.

Ricardo Seco retornó a Guadalajara para presentar “Juntos/Together”, colección que estrenó en Nueva York a tres días de que Donald Trump tomara la presidencia estadounidense y las tensiones diplomáticas incrementaran ante el discurso anti-mexicano que el nuevo mandatario de la Casa Blanca promulgó durante su campaña electoral.

Ricardo Seco puntualiza que si bien ahora existe un furor por todo lo mexicano, su discurso de moda siempre ha estado encaminado hacía lo social, hacía cómo el mexicano se abre paso fuera del país y cómo la moda es reflejo del intercambio cultural que ocasiona la migración.

“Desde que empecé hace 16 años me era muy importante transmitir una identidad de México más cosmopolita. En muchas ocasiones me tocó que se rieran de lo que quería transmitir en mi colección, ahora que pasa el tiempo, sucede lo contrario, el tiempo favorece a este mensaje, esta colección ha tenido un impacto especial”.

Moda sin ataduras

Previo a adueñarse de la pasarela, Ricardo Seco —fue el encargado del desfile de gala del martes— compartió no sentirse con miedo de ser censurado por el Gobierno Mexicano luego de que símbolos patrios como el escudo y los colores de la bandera fueran replicados a su estilo en prendas que también se acompañan con frases de solidaridad y hermandad como “No walls”, “I’m an mexican” e “Immigrant proud”, por ejemplo.

“No tengo miedo, el miedo es hacer cosas que hablen mal de mi país. Esta colección tiene la intención de enaltecer el orgullo. Siempre se ha visto al inmigrante como al despectivo (…) si nos aceptamos, orgullecemos y valoramos de donde somos, le quitamos ese lado negativo de que si te pones algo patrio es malo, cuando en otros países no pasa nada. La moda es lo que pasa en la calle, es un reflejo de lo político y social. El significado de hacer esto es que te lo puedas y quieras ponértelo”.

El concepto deportivo y urbano de Ricardo Seco se mantiene en cada colección, además de esos toques mexicanos que huyen del tradicional folclor y apuestan por otras facetas culturales como los textiles de los zarapes hechos en Saltillo o estampados modernizados de la lotería, por ejemplo, que son adaptados a prendas populares como ponchos, chamarras, bomber jackets y abrigos.

“Quería transmitir un mensaje de unión con el país del que siempre vamos a estar al lado, con el que siempre hemos tenido una historia, hemos sabido convivir. Más que algo negativo me interesa hablar de lo que nos une, del orgullo de ser inmigrantes. Un inmigrante está en constante transformación”.

Diversifica lo mexicano

Tras el éxito de su línea “Sarape time” y “Dreamer”, Ricardo Seco se mantiene ligado a los artesanos mexicanos de Saltillo para la producción de textiles para sus productos más comerciales y de diseño más personalizado y exclusivo; además de alistar su nueva colección que estará inspirada en una figura histórica femenina y representativa de México.

“El sarape siempre estará, ahora hice una línea para playa y puedas usarlo en la arena, tiene bordados alacranes, palmeras. Yo he planteado una estrategia distinta porque en los lugares que te permiten exponer tu trabajo no haces negocio, ahora tengo una producción masiva y también por citas para lo más personalizado”.

Desde cero

Ayer, durante su segunda jornada de actividades en Intermoda, Ricardo Seco compartió con estudiantes y apasionados de la moda cómo es que llegó a Nueva York tras abandonar su trabajo como creativo en Converse México y aventurarse a ser un diseñador capaz de cambiar la perspectiva de la moda mexicana en el mundo, recordando las dificultades económicas para su primer desfile “Yo soy México” en la “Gran Manzana” y cómo su educación en México lo ayudó a ser el diseñador consagrado que es ahora:

“México te da muchas agallas para hacer lo que quieres y ponerlas en práctica. Le di más poder al proyector de Yo soy México y se reían de mí (…) ahora me da coraje que digan que mis colecciones son casualidades, me molesta que digan que México está de moda, México siempre lo ha estado, no es de ahorita”.