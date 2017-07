Emma Watson pide ayuda para recuperar anillos desaparecidos

La actriz dará recompensa para la persona que aporte información

LONDRES, INGLATERRA (19/JUL/2017).- La actriz británica Emma Watson ha pedido hoy ayuda en las redes sociales para recuperar tres anillos de plata desaparecidos mientras recibía tratamiento el pasado domingo en el "spa" del hotel Mandarin Oriental de Londres.

En un mensaje a sus 25 millones de seguidores en Twitter y 35 millones en Facebook, Watson, que saltó a la fama con su papel de Hermione en las películas de Harry Potter, ofrece "una recompensa" para quien le devuelva o aporte información sobre los anillos extraviados.

"Si alguien estuvo en el Mandarin Oriental Spa el domingo de las 3 pm (14.00 GMT) en adelante y vio los anillos o los tomó sin querer o sabe algo de ellos, no puedo expresar lo mucho que significaría si se me devolvieran. No se harán preguntas", escribe.

Watson incluye una dirección de correo electrónico a la que se le puede escribir para ofrecer datos sobre estas joyas, que tienen "un significado especial" para la intérprete de 27 años.

La protagonista de "Beauty and the Beast", que ha colgado fotografías de los tres anillos en sus dedos, explica que uno de ellos se lo dio su madre cuando cumplió 18 años, después de haberlo llevado ella misma desde que la niña nació.

"Llevo este anillo cada día, es mi posesión más especial", afirma la actriz.

Watson relata que dejó los anillos en la caja de seguridad para objetos personales del spa y luego se olvidó de retirarlos.

Cuando, posteriormente, llamó al establecimiento de lujo para que se los guardaran, le dijeron que no estaban allí, lo que la llevó a hacer el llamamiento general para intentar recuperar las joyas, de gran valor sentimental.