Director de ‘Game of Thrones’ defiende a Ed Sheeran

Jeremy Podeswa asegura que el cantante británico hizo un gran trabajo

GUADALAJARA, JALISCO (19/JUL/2017).- Jeremy Podeswa, director de la serie “Game of Thrones”, salió en defensa del cantante británico luego de su aparición en el primer capítulo de la séptima temporada que generó críticas por parte de fanáticos a quienes no les gustó mucho SU breve actuación.

Durante una entrevista para Newsweek, Podeswa señaló que Sheeran hizo un gran trabajo, además de destacar que es una gran persona.

El músico dio vida a un soldado Lannister, que se encuentra con “Arya Stark” y finaliza cantando.

El director mencionó que Ed fue una buena elección para el papel, ya que se necesitaba a alguien que supiera cantar y agregó que “él hizo un buen trabajo y parece que se siente a gusto en ese mundo”.

Finalmente, dijo a la revista Variety que el intérprete de éxitos como “Shape of you” y “Castle on the hill” “trabaja bien en equipo, quiere que hagas bien tu trabajo, tiene iniciativa” y es muy abierto”.

Ed Sheeran no tomó nada bien los comentarios negativos que recibió y este martes decidió cerrar su cuenta de Twitter, aunque esto no duró mucho ya que hoy miércoles ya se encuentra activa, pero sólo con enlaces de imágenes publicadas en Instagram.