Retiran de subasta artículos íntimos de Madonna

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (19/JUL/2017).- Un juez de Nueva York impidió el martes la subasta de algunos objetos personales de Madonna, que incluían una carta de amor de su ex novio, el fallecido rapero Tupac Shakur, un par de sus bragas y un cepillo que tenía algunos cabellos de la cantante.

El juez de la Corte Suprema de Manhattan Gerald Leibovitz ordenó a la tienda Gotta Have It! Collectibles que retirara 22 objetos de su subasta con temática de rock and roll programada para el miércoles.

La 'Chica Material' solicitó un interdicto de emergencia y dijo que estaba "sorprendida de enterarse" de la subasta en internet de la carta de Tupac, apuntando que desconocía que no estuviese en su poder.

"El hecho de que haya alcanzado un estatus de celebridad como resultado del éxito en mi carrera no obvia mi derecho a mantener mi privacidad, incluso con respecto a artículos altamente personales'', señaló la estrella del pop en los documentos judiciales. "Entiendo que podría extraerse mi ADN de uno de mis cabellos. Es ultrajante y extremadamente ofensivo que mi ADN pueda ser subastado".

Según los documentos judiciales, la carta de Tupac podría alcanzar los 400 mil dólares en la subasta. Tupac, uno de los raperos más vendidos de todos los tiempos, salió con Madonna a principios de la década de 1990 y falleció a causa de las heridas sufridas en una balacera en Las Vegas en 1996.

Madonna, responsable de éxitos como "Like a Virgin" y "Vogue", ha vendido cientos de millones de discos. Entre los artículos personales que forman parte de la venta hay fotografías privadas tomadas en una despedida de soltera en su casa de Miami, cartas personales y cintas de cassette con grabaciones inéditas.

La cantante señaló en los papeles judiciales a Darlene Lutz, una ex amiga, consultora de arte e invitada frecuente en su casa cuando no tenía residencia, como la persona que estaría detrás de la subasta de sus artículos.

Un portavoz de Lutz y de la casa de subastas dijo que las acusaciones serán "impugnadas y refutadas" en la corte.

"Madonna y su ejército legal han tomado lo que creemos que son acciones completamente infundadas e inmerecidas para suspender temporalmente la venta de las propiedades legales de la srta. Lutz", dijo el vocero, Pete Siegel, al periódico The New York Post.

"Confiamos en que recuperaremos los objetos de Madonna".