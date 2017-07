'El Chapo' regresa en septiembre

Esta serie es una de las más exitosas de Netflix del 2017; en entrevista, su productor comparte detalles del proyecto, el estreno de su segunda temporada y la posible demanda que enfrentarían sus creadores

GUADALAJARA, JALISCO (19/JUL/2017).- Una de las series más polémicas, pero también más exitosas del 2017 ha sido “El Chapo”, producción que estrenó su primera temporada en el mes de abril por Univisión y que ahora está disponible en Netflix. La trama se basa 100% en una investigación periodística realizada por la peruana Silvana Aguirre —guionista— y un grupo de periodistas que indagaron a fondo en los detalles más particulares de uno de los capos más peligrosos de México y el mundo; la investigación y el desarrollo del proyecto les tomó dos años y muestra la vida de Joaquín Guzmán Loera.

En entrevista, Daniel Posada, el productor de la serie, habla sobre la emisión y su impacto en los televidentes bajo un concepto fílmico y televisivo más global y de mejor calidad, con la intención de que los productos en español alcancen mayor exposición en otras latitudes.

“Ahorita estamos justo en la post producción de la temporada dos que se estrena en septiembre y estamos acabando de filmar la temporada tres —llegará tentativamente en enero del 2018—. Univisión solicitó hacer tres temporadas seguidas y prácticamente filmamos alrededor de un año”.

Sobre la posible demanda que entablaría el grupo de abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera por utilizar su sobrenombre y mostrar su historia en dicha serie sin la autorización del originario de Sinaloa, Daniel comparte que sí se habló de una demanda, pero por el momento no están sujetos a ningún litigio; señaló que él, Silvana —la guionista— y Univisión se abocaron en hacer un trabajo de calidad que nació través de la propia productora de la televisora, Story House; agregó que el fin de la empresa es cambiar la televisión en español, “alejarnos de las teleseries y telenovelas”.

Al respecto, recientemente trascendió que el grupo de abogados de Guzmán Loera no entablará, por lo pronto, ninguna demanda, pues su cliente está sujeto a un juicio y no quieren afectar el proceso que enfrenta en Estados Unidos.

Por otra parte, Posada destaca que Univisión junto con Story House se dedican a hacer contenido Premium que compita con series de HBO, que si le pones mute a la pantalla, no sepas si están hablando en inglés o en español. “La calidad la cuidamos mucho, trabajamos con gente de cine, todos los directores se dedican a ello, la mayoría de los actores son de teatro y por eso ‘El Chapo’ —interpretado por el actor mexicano Marco de la O— se siente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver”.

Daniel es de origen colombiano, pero su carrera la inició en México y luego se mudó a Los Ángeles; sus proyectos son de corte internacional y en ellos participa gente de todo el mundo. Sin embargo, para ser parte de “El Chapo”, fue el guion, lo que lo hizo dar el sí, para ser el productor de la serie.

“Cuando leí el guion del piloto, fue algo que me llamó porque era algo que estaba buscando por muchos años, aquí en el país tenemos a muchos actores conocidos, a los mejores directores y fotógrafos del mundo, pero el tema del guion, en mi opinión, siempre han sido un problema, pero considero que ya están mejorando y es difícil de repente encontrar un gran guion en español, por eso me fui a hacer películas a Los Ángeles, pero cuando leí esto fue algo que me hizo ser parte del proyecto”.

Cabe señalar que la serie está filmada en Colombia, así que al cuestionarlo sobre la elección de dicha locación, Posada señala que esta decisión responde a que la producción buscó un espacio más multicultural que se apegara a un contexto global, y ello lo encontraron en la nación latinoamericana. Aunado a lo anterior, señaló que “Colombia fue una buena opción, porque tiene equipos muy preparados y visualmente es muy parecido a México”; agregó que por cuestiones de seguridad siempre pensaron en “irnos a otro país a contar la historia de una persona real que todavía vivía en México en el momento que empezamos con el rodaje de la serie”.

Una con Martha Higareda

Aunado a los dos proyectos anteriores, Daniel comparte que se encuentra en la etapa de post-producción de “Deadtectives”. Este proyecto se trata de una película protagonizada por Chris Geere, Martha Higareda y José María de Tavira donde el idioma inglés y español se estarán combinando.

“Esta es una comedia de terror de un grupo de cazafantasmas que tiene su reality, pero el show es pésimo, así que cuando van bajando los ratings traen a Martha Higareda, que hace de un productora latina y se los lleva a México a lo que se supone es la casa más embrujada y que en realidad sí lo está, la película pega muchos sustos, pero también te ríes mucho”.

Un musical que se burla de los musicales

Otro de los proyecto de Daniel es “Opening Night”, una parodia sobre los musicales que busca ser un buen producto para a quienes no les gusta este género. El elenco se compone de comediantes estadounidenses como Topher Grace, Taye Diggs, Anne Heche y Rob Riggle, entre otros. La película fue estrenada inicialmente en iTunes para Estados Unidos, Canadá y Australia, el 1 de agosto será su estreno mundial por Netflix.

“Es un género que a mucha gente no le gusta y estamos jugando con eso, tiene un casting enorme que es americano. Todo ocurre en una noche en Nueva York, están en la premier de su obra de teatro en Broadway, la película la filmamos en México, sólo estuvimos un día en NY, en Ciudad de México filmamos en 23 días en el Teatro Fru Fru”.

SABER MÁS

Estreno de la segunda temporada

Por Univisión a partir de septiembre se estrena la segunda temporada de “El Chapo” con la salida de un capitulo cada domingo; son 12 entregas y cuando termina el último en transmitirse por la televisora, y después se sube a Netflix la temporada completa. La serie es protagonizada por Marco de la O como líder del cartel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, junto a Humberto Busto, Juan Carlos Olivas, Alejandro Aguilar, Tete Espinoza, Rodrigo Abed, Luis Rábago, Cristina Michaus, Valentina Acosta y Juliette Pardau.