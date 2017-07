Fallece Erika Mireles, voz de personajes de 'Los Simpson'

Daba voz a las hermana 'Patty' y 'Selma' en la serie animada

CIUDAD DE MÉXICO (18/JUL/2017).- La actriz de doblaje Erika Mireles, quien fue la voz de las hermana "Patty" y "Selma" en la serie animada "Los Simpson", falleció hoy en San Miguel de Allende, Guanajuato.

La noticia fue confirmada por el actor Carlos Águila Briggs, quien utilizó sus redes sociales para dar a conocer la noticia.

"Esta mañana a las 4 am nuestra compañera y amiga Erica Mireles (sic) nos dejó. Fue en San Miguel Allende donde sus familiares le darán cristiana sepultura. Pido una oración por su eterno descanso. Amén", escribió.

Erika Mireles se dedicó al doblaje, profesión que ejerció por más de 20 años. Entre sus trabajos se encuentran "Agnes Skinner", madre del profesor "Skinner" en "Los Simpson"; "Doña Clotilde" o "La Bruja del 71", en la serie animada de "El Chavo del 8".

En series de televisión prestó su voz a "Irene Martens" en "La casa de Anubis"; a "Margaret 'Peggy' Biggs" en "Mike & Molly"; a "Mary Brady", en "Sex and the city"; "Violet", en "Downton Abbey", y realizó voces adicionales en las series "CSI: New York" y "Elemental".

En 1980 ganó el Premio a Mejor Actriz en el concurso de la ANDA, por la película "La mujer que llegaba a las seis".