Me quedan ocho años por delante: Ignacio López Tarso

El actor asegura que aún tiene energía para trabajar y jamás ha pensado en el retiro

CIUDAD DE MÉXICO (18/JUL/2017).- El actor Ignacio López Tarso afirmó sentirse con mucha energía para seguir arriba de un escenario y que jamás ha pensado en el retiro. El actor develó, junto a su compañera de elenco Gaby Spanic y los padrinos Raquel Bigorra y Omar Fierro, la placa por 450 representaciones de la puesta “Un Picasso”. Tarso explicó: “Nos faltan unas salidas todavía y otras plazas (de ‘Un Picasso’), pero la temporada en la Ciudad de México la damos por terminada. Ya tenemos la próxima obra en puerta, estrenamos a mediados de agosto, estaré con Erika Buenfil y Sergio Basáñez”. Sobre considerar la idea del retiro, sorprendido afirmó: “¿Retiro? ¿Por qué? No veo por qué. Sigo con ‘Aeroplanos’, sólo que ‘El Loco’ Valdés está todavía en convalecencia de su operación y le falta una cirugía más. A Manuel no lo veo desde su primera operación pero me encantará volver con él, estaba muy divertido.

“Nunca he pensado en el retiro y ahora estoy en mayor posibilidad de seguir mi carrera. Me encanta lo que hago ahora, esta serie de personajes que me ha tocado de interpretar me gustan y aún hay mucho por delante. Me faltan ocho años, yo creo que es posible... aunque nunca se sabe, no estoy seguro de que mañana pueda hacer la función”.

Aún cuando se consideró en el pasado que Xavier López “Chabelo” se uniera a la obra “Aeroplanos”, el primer actor dijo que desconoce las razones por las que luego de participar en los ensayos decidiera declinar la oferta.