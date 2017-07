'El Bronco' se proclama 'El Rey del Norte'

El gobernador de Nuevo León compara situación política de México con la de 'Westeros'

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUL/2017).- Jaime Rodríguez “El Bronco” se sumó de una manera peculiar al furor por el inicio de la nueva temporada de “Game of Thrones” que comenzó este domingo por la noche.

El gobernador de Nuevo León compartió en su página de Facebook un meme que ha circulado por las redes sociales con su rostro sobre el cuerpo de uno de los personajes de la serie con la leyenda “King of the North”, además agregó su logotipo y colores a la imagen.

“Raza, hoy comienza la séptima temporada de Game of Thrones, me hicieron este meme y me causo mucha gracia. Solo he visto algunos capítulos pero me explicaron que en esta serie tras siglos y siglos de abusos de la corona, los del norte se levantaron y les pusieron un ‘HASTA AQUÍ’. Ya es momento de que aquí en el Norte también nos levantemos y re-evolucionemos el sistema que ya no sirve. No se la pierdan comienza a las 8:00 PM. Compartan Raza!!”, escribió el mandatario en la publicación.

Con casi tres mil 500 comentarios y más de 27 mil “Me gusta” la imagen desató polémica entre los usuarios, entre reacciones a favor del gobernador y otros que aprovecharon para reclamar sobre la situación que observan en Nuevo León.

Los comentarios no quedaron sin respuesta y muchos de ellos recibieron incluso una breve reseña del argumento del programa… aunque no del todo acertada.