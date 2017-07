Daniel Gaxiola, talento en su tinta

El chef sinaloense se encuentra a la cabeza de las votaciones en el concurso 'El mejor arroz de México'

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUL/2017).- El arroz es uno de los alimentos más consumidos en México, y es también un ingrediente con el que se pueden crear recetas interesantes, precisamente como la que hizo el chef Daniel Gaxiola del restaurante Bendito Mar, su platillo llamado “Arroz marinero en su tinta” participa en el concurso de Knorr “El mejor arroz de México”.

El certamen consiste en que todos los cocineros que deseen participar tienen que preparar un platillo cuya base sea el arroz, inscribirse vía online y subir su receta para que obtenga likes. Las cinco recetas con mayor número de votos pasarán a la final donde los chefs prepararán sus platillos frente a un jurado que seleccionará al ganador reconociéndolo con 80 mil pesos, un viaje y la publicación de un recetario con foto de perfil y un almanaque, en tanto, el segundo lugar obtendrá 40 mil pesos y el tercero 20 mil.

Daniel, quien es uno de los cocineros más destacados en el terreno de los mariscos, va a la cabeza en las votaciones. El 15 de agosto se cierra la convocatoria para captar todos los likes posibles. “Arroz marinero en su tinta” lleva un procedimiento donde se pone el arroz a vapor por 40 minutos en horno rational y se le agregan 150 gramos de mantequilla. Luego, tras 20 minutos más en el horno, está listo para prepararse con la tinta de calamar, que la incorpora con los ingredientes que complementan la receta, pimiento verde, rojo y amarillo, champiñón, aceite de olivo y sazonador. El arroz se sirve con pulpo, camarón, calamar y mejillón.

“La especialidad mía son los mariscos, pero al usar el arroz con este concurso la mente se me ha abierto para hacer más platillos con este ingrediente y que podemos incorporarlo con mariscos, con arrachera o ribay, jugar con ello, para la cocina no hay límites. Yo sí quisiera estar en el concurso a nivel nacional porque quiero vivir eso, no quiero que me lo platiquen, uno ve la televisión y critica, pero ahora quiero que sea del otro lado”, comparte en entrevista el chef.

Otro de los intereses primordiales de Daniel es la publicación de un recetario. Asegura que todas sus creaciones están en su mente y continuamente está ideando nuevas preparaciones, pero es importante para él, tener un acervo que compile estas recetas que le han dado el valor y el estatus que tiene como cocinero.

Amor por la buena cocina

Originario de Guamúchil, Sinaloa, Daniel se hizo cocinero de manera nata. “Yo no tengo estudios gastronómicos. Inicié mi carrera a los 14 años en la ciudad de Tijuana en la cadena Los Arcos, ahí estuvimos echándole ganas, de ahí me mandaron a México a Polanco y San Gerónimo donde abrí otra sucursal, luego fui a Monterrey. Así hice mi carrera, los conocimientos que aprendí ahí son los que ahora llevo conmigo y con base en eso, tuve la oportunidad de poner un negocio porque quería saber que se sentía, me fue bien, pero en una sociedad que tuve las cosas no se dieron bien”.

En Sinaloa comenzó a trabajar en mariscos con su tío, el sólo tenía barra fría, y él comenzó a meter comida caliente. Daniel abrió su propio negoció “El sobrino del Rey” en Guamúchil, un 9 de marzo —hace seis años— el lugar lo trabaja su familia con la condición de que su mamá tenga una fuente de ingresos.

Daniel luego trabajó en Save, el menú del restaurante él lo hizo. Ahora se desarrolla en Bendito Mar. Daniel tiene la característica de hacer platillos inspirados en sus familiares y amigos. Ahora uno de sus retos es pensar en tener su propio restaurante y seguir creciendo de manera personal y profesional.

¡Vota por su arroz!

Descubre la mecánica para votar en la página de internet www.elmejorarroz.com.mx y en el apartado de votación encuentra el Arroz marinero en su tinta, una creación de este chef, quien actualmente trabaja en el restaurante tapatío Bendito Mar (Av. Santa Margarita 4750).