Belinda cierra su cuenta en Twitter

La cantante publicó unos 'tuits' donde dejó ver que había terminado su relación con Criss Angel

CIUDAD DE MÉXICO (16/JUL/2017).- La cantante Belinda sorprendió este domingo a sus seguidores en Twitter al cerrar su cuenta luego de escribir unos mensajes donde dejaba ver que no se encontraba bien y que había terminado su romance con Criss Angel.

Algunos usuarios de la red rescataron los últimos mensajes de Belinda, quien escribió:

"Hola #belifans sé que he estado desconectada de mis redes sociales, por más que trate de disimular, ustedes saben que no me siento bien".

"Me voy a desconectar un tiempo hasta que me vuelva a encontrar… lo siento".

"Perdónenme, a ustedes los amo más que a nada en el mundo y juro que cuando regrese nunca más me voy a volver a ir".

"Nunca le entreguen el corazón a alguien que no se lo merece".