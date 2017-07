Primeros actores de Televisa se promueven en 'Ventaneando'

El grupo se constituye como 'Talento Libre Latino' a través de un video

CIUDAD DE MÉXICO (16/JUL/2017).- Patricia Reyes Spíndola aparece en un video junto a Raquel Pankowsky, Otto Sirgo, Irina Areu, Silvia Mariscal y Azela Robinson, para promoverse ante la retirada de exclusividad de Televisa, empresa para la que trabajaron varias décadas de su vida estos primeros actores.

El video, aseguró el grupo -que se constituyó como "Talento Libre Latino", los hizo volver a la escena pública tras su salida de la televisora. Ahora, dijeron, "ya no tienen exclusividad y estamos libres".

Por si fuera poco, el grupo asistió a "Ventaneando", donde hablaron de cómo fue que se les notificó que ya no tenían exclusividad. En aquella emisión, agradecieron la oportunidad, estabilidad y desarrollo que tuvieron en su ex empresa.

Hablaron de zona de confort y de que las cosas llegan en el momento en el que deben llegar.

"Ya estaba preparada", aseguró Patricia Spíndola, quien contó que ya sabía de varios casos en que la televisora ajustaba su personal a los complicados tiempos económicos que padece. "Yo ya lo presentía", expresó Sirgo.

"Es una pérdida y como toda pérdida amerita un duelo", dijo por su parte Mariscal. A los primeros actores se les vio contentos e incluso haciendo bromas.

No obstante, Spíndola señaló que a los primeros actores "no nos trataban como nos merecíamos" y mencionó que, cuando le avisaron que se iba, ella expresó su sentir.

Raquel Pankowsky no pudo evitar las lágrimas. Pero todos coincidieron "No tenemos amargura, no hay rencor y estamos tranquilos".

Ahora, estos primeros actores están en busca de oportunidades "en cualquier plataforma" y aseguraron que luego de difundir su video han tenido muy buena respuesta.