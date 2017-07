La Arrolladora elige a la futura estrella de la banda

Se llevó a cabo la segunda edición de la 'Generación Ke Buena', un certamen que busca apoyar a los nuevos talentos del género grupero y regional

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUL/2017).- El jueves por la noche en el Teatro Estudio Cavaret se realizó el segundo concurso de “Generación Ke Buena”, un evento dirigido por Humberto Ferre, director de la estación, junto con su equipo de locutores. Este certamen busca descubrir y apoyar nuevos talentos.

Grecia Jaqueline Campos Reyes, de 22 años, originaria de Colima, pero radicada en León, Guanajuato, se alzó con el triunfo gracias a que La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho —jueces de honor— vio las aptitudes necesarias en ella para poder sobresalir en la industria musical.

“Yo me dedico a subir videos a YouTube y una persona que me apoya mucho y sigue mi trayectoria me avisó de este concurso. Grabé mi video, lo mandé y me quedé”, comparte Grecia en entrevista; compitió con el tema “Ya te perdí la fe” de La Arrolladora, “el contenido me gusta mucho, me encanta interpretarla. Yo empecé en la música como casi todos, en los coros de la iglesia, la guitarra la tomé a los nueve años, entré a una Rondalla y luego estuve en un grupo versátil y así me di a conocer en Colima, luego me fui a estudiar a León y ahí ya nadie me conocía, por eso comencé a subir videos y así fue como hasta ahora han salido cosas muy buenas”.

Grecia se define como una cantante pop; sin embargo las letras del regional mexicano son las que más le gustan, por ello en su propuesta sonora las adapta a la balada y al acústico. Tiene temas inéditos que están en su canal como “Hoy que estás aquí”. En Yotube se le puede encontrar como “GreciasCampos”.

Durante el concurso, Grecia y otros seis competidores se pararon a cantar temas de La Arrolladora frente a un jurado conformado por locutores, patrocinadores, periodistas —de EL INFORMADOR — y la presencia de René Camacho.



Este grupo de profesionista eligió a tres finalistas en los que quedó Jaqueline; Ely y el dueto de Los Navarros. Tras su nombramiento, los tres participantes cantaron nuevamente, pero ahora ante la banda que dirige el señor René Camacho; y tras una breve deliberación, eligieron a Grecia, quien como parte de su premio tuvo la oportunidad de cantar con La Arrolladora la noche de su trinfo; además, también lo hará el próximo 8 de noviembre en el Auditorio Telmex, ya que formará parte del concierto “La Fiesta de la radio” que organiza la Ke Buena y donde compartirá tarima con grandes exponentes del regional mexicano.

Marcando la diferencia

En entrevista, Humberto Ferre señaló que espera que el proyecto de “Generación Ke Buena” continúe en 2018, pues la respuesta para los concursos con Alfredo Olivas y La Arrolladora fue muy positiva. “Realmente no estamos descubriendo el hilo negro, pero lo estamos haciendo de una manera diferente, muy natural, respondiendo a todo el empuje que se está generando en las redes sociales con el talento que está dentro del país; incluso, en Estados Unidos, porque en la edición pasada tuvimos participantes de ahí”.

Comparte que hicieron esta convocatoria no sólo pensando en la necesidad de ellos como radio, “también pensamos en la del público, la de los mismos artistas y la de la industria en general, darle oportunidad a jóvenes talentos, ese es el contexto en el que pensamos en desarrollar ‘Generación Ke Buena’ y la idea es que esto continúe”.

LOS PARTICIPANTES

Juan Manuel Vargas (Menny Vargas)

Edad: 30 años

Originario: Guadalajara, Jalisco

Tema: “Te perdí la fe”

“Esta es una plataforma muy importante para nosotros que vamos comenzando y que de repente no se nos presentan muchas oportunidades. Es muy importante este proyecto de la estación de radio. Empecé a cantar y tocar instrumentos desde los 10 años. Tengo un canal de música en YouTube, me gusta cantar de todos los géneros”.

José Luis Cruz Márquez (Joss)

Edad: 26 años

Originario: Oaxaca, Oaxaca

Tema: “Ojos en blanco”

“Yo empecé musicalmente en YouTube y por motivación de unos amigos que me hablaron de la plataforma, desde hace ocho años vivo en la Ciudad de México. Gracias a este espacio es como gente de otros lados me ha empezado a conocer, afortunadamente y gracias a eso, he tenido eventos en CDMX, Monterrey y Guadalajara”.

Guillermo Camargo

Edad: 34 años

Originario: Ciudad de México

Tema: “La llamada de mi ex”

“Yo soy fan de La Arrolladora desde hace 15 años. En la música me inicié desde que tenía como nueve años, cantaba con mi familia. Hace como tres o cuatro años que inicié un canal en YouTube, comienzo a subir videos y a conocer gente y así es como me meto en este rollo de la música”.

Brenda Elizabeth Torres Padilla (Ely Torres)

Edad: 23 años

Originaria: Guadalajara, Jalisco

Tema: “Confesión”

“Empecé a cantar cuando tenía seis años. Mi mamá siempre me ha animado y apoyado; he estado en coaliciones artísticas, escuelas de canto y cantando en escuelas y plazas públicas. Desde pequeña he cantado regional mexicano, me gusta, es un género padre, pero ahora traigo un rollo más acústico”.

Los Navarros

Edad: Braulio Navarro (16) Mauricio Navarro (19) y Miguel Ángel Espinosa (27)

Originarios: Guadalajara, Jalisco

Tema: “Me va a pesar”

“Mi hermano y yo prácticamente hemos cantado toda la vida juntos, Miguel es nuestro amigo y se unió con nosotros. Mi papá nos ha inculcado la música, formalmente comenzamos en la música cuando yo tenía 15 años y mi hermano Braulio 12. Hace año y medio comenzamos, a dos guitarras y con tuba, nuestro género se llama campirano”.

Octavio Alejandro Gómez de Alba (Alejandro de Alba)

Eda: 29 años

Originario: Lagos de Moreno, Jalisco

Tema: “Jamás te olvidaré”

“Soy cantautor, compositor y arreglista. Tengo más de cinco años que me lancé a la carrera musical y me gustó ser uno de estos siete finalistas. Yo soy abogado, trabajaba para el gobierno, pero siempre me ha llamado la atención la música. Viví en Monterrey y trabajé como músico de figuración con Gloria Trevi y Prince Royce. También trabajé con Alexander Acha”.