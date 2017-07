Malillany Marín, una mujer imparable

Prepara nueva serie y el lanzamiento de una canción

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUL/2017).- Después de protagonizar a Rosita en la serie “Nosotros los guapos”, Malillany Marín se encuentra con varios proyectos en puerta, esperando luz verde para arrancar con una nueva serie, una canción movida próxima a ser lanzada, y mientras realiza estas actividades, también es socia del Grupo Corona y al mismo tiempo está abierta a propuestas televisivas. De todas estas actividades nos platica la actriz en entrevista con una sonrisa siempre amable.

Marín disfrutó del personaje de Rosita, aunque fue solamente durante la primera temporada, después se fue a realizar noticieros en Televisa, cadena donde ha trabajado durante años pero no ha tenido exclusividad con esta televisora: “Nunca he sido exclusiva de la empresa, la verdad que estoy bien ahí, siempre he trabajado ahí. Aunque no estoy cerrada a escuchar propuestas de nadie, si llegara una propuesta interesante que con ella creciera en mi carrera de actriz, no dudaría en aceptarlo”.

Un personaje interesante estaría totalmente dispuesta a interpretar sea con la empresa que sea, pues la actuación es lo que más le gusta realizar, aunque ha incursionado en diferentes medios y ámbitos, recibir el reconocimiento de los espectadores es siempre gratificante. Esto le sucedió con su papel de Rosita: “esto es muy bonito porque para un actor el mayor reconocimiento que se puede recibir es el del público, éste es quien tiene el poder y estoy muy contenta”, pues cuando dejó de aparecer en la serie, el público le comentó constantemente su deseo de que volviera.

“Hice ‘Hoy’ durante 1 año 8 meses, y de ahí me fui a hacer noticieros. He hecho un poquito de todo pero yo creo que lo que más me ha gustado han sido las telenovelas, o cine, me gusta interpretar personajes, ya sea en teatro, cine o tele. Me gusta la magia de crear un personaje, que la gente lo crea y viva con él sus emociones, es lo que más me gusta y me llena”.

Dentro de la actuación, también disfruta especialmente de las comedias, recuerda que el primer personaje que interpretó fue para la comedia hace aproximadamente seis años, después participó en “Hasta que el dinero nos separa” y continúo realizando telenovelas.

Por otro lado, como empresaria hace tiempo el Grupo Corona lanzó un nuevo producto: el vino Lambrusco Dolce Amore, del cual Marín es la imagen pero también la socia, productora y un cliente asiduo, pues afirma, está delicioso: “No es lo mismo estar delante de cámara cuando también estás detrás, verme aquí verme allá, pero fue un gran trabajo y además es un producto que me gusta mucho. El vino está a la venta actualmente, en su versión rosa, pero mi preferida es la clásica que es la roja”.

Proyectos en puerta

Malillany Marín se encuentra incursionando en el mundo de la música, pronto la escucharemos en la radio y por todos lados con el sencillo “A mover el atún” en compañía con su paisano Julio Cameco, una canción “para el verano, es totalmente para bailar, gozarla, es muy divertida y tiene buenos arreglos”.

Junto con esta canción, tiene otro trabajo interesante del cual no nos pudo contar mucho, pues todavía no es una realidad: “Preparé un piloto y estamos viendo si lo acepta Televisa o Netflix, donde protagonizo la historia de una chava que enfrenta muchas situaciones por el mundo machista en el que vivimos. La serie es sobre el empoderamiento de la mujer y ojalá que se dé porque es un tema maravilloso para demostrar que las mujeres podemos. Quiero mostrar cómo somos las mujeres ahora, no nos quedamos en la casa esperando, sino que salimos a luchar y a pelear”. Si la serie llega a ser aceptada por algunas de estas compañías, veremos a Malillany protagonizando junto con Ricardo Franco, y también participará René Strikler.