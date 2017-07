La carta incómoda de Madonna

Un documento donde llama mediocres a Whitney Houston y Sharon Stone será subastado

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUL/2017).- No solo es la reina del pop; también lo es del escándalo… Y es que recientemente se dijo que será subastada el 19 de julio, en Nueva York, una supuesta carta escrita por Madonna en la que llamó mediocres a Whitney Houston y Sharon Stone.

El documento fue redactado a principios de los 90 y se le entregó al John Enos, con quien la cantante de “Material girl” mantenía un romance en ese entonces.

En la carta, que fue obtenida de Darlene Lutz, un viejo amigo personal de Madonna, la diva le explica a Enos por qué no podían estar juntos.

“He hecho enojar a tanta gente estoy siendo castigada y, básicamente, quiero estar tranquila y sentarme en una esquina, mientras que otras personas mediocres están cosechando los beneficios de la carretera que he pavimentado”, escribió en la carta.

Y continuó escribiendo: “Es tan inequívocamente frustrante leer que Whitney Houston tiene la carrera musical que me gustaría tener y Sharon Stone tiene la carrera en el cine que nunca tendré... No porque quiera ser estas mujeres —antes preferiría la muerte— sino porque son tan horriblemente mediocres, y siempre se les alza como parangones de virtud y como varas de medir para humillarme… Todo lo que hago es tan original y único: me he entregado tanto a mi disco y a mi libro y sólo me ha traído pena y dolor. No creo que pueda participar en el juego de ser aceptada: soy demasiado inteligente y tengo demasiado orgullo”.

Por su parte, la actriz Sharon Stone le respondió a Madonna vía Facebook, pero no para confrontarla sino para apoyarla. “Que sepas que soy tu amiga”, empieza. “En algún momento, en privado, yo misma he deseado ser una estrella del rock…. y me he sentido tan mediocre como tú describiste. Sólo aquellos que hemos sobrevivido durante tanto tiempo sabemos que aceptar nuestra propia mediocridad es la única manera que tenemos de conocer nuestras capacidades… para llegar a donde ambas hemos llegado. Te quiero y te adoro y nadie me pondrá en contra tuya, ni siquiera a través de la invasión de tus propios vaivenes personales”.