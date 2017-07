Paloma Woolrich, en el papel de su vida

La actriz encarna a 'Vivian', una intelectual enferma de cáncer en 'Wit. Despertar a la vida'

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUL/2017).- ‘Vivian’ hace una retrospectiva de su mundo al ser diagnosticada con cáncer, pues durante su vida, dedicada totalmente a la literatura, nunca le importó mantener relaciones con otras personas, de esto trata la obra teatral “Wit. Despertar a la vida”, donde la actriz Paloma Woolrich interpreta a la intelectual especialista en John Donne. La obra se presenta hoy en el Teatro Diana, a las 20:30 horas, en una única función.

Woolrich, en entrevista, nos adentra en su personaje y reconoce que éste es el papel de su vida, ya que el aprendizaje, los desafíos vencidos y la conexión con la gente fueron algunos de los beneficios que la actriz encontró en ‘Vivian’: “Es un papel que no se puede rechazar, es el rol que toda actriz espera y a mí me llegó por fortuna, el universo me hizo este gran regalo. Ha sido el reto de mi vida actoral… He aprendido muchas cosas sobre la muerte; ahora tengo menos miedo que antes; he aprendido sobre la vida, la muerte…”.

Así mismo, Paloma reconoce que pese a que la obra retoma un tema muy complicado, “La reacción de la gente ha sido espectacular, la obra está dirigida para que la actuación no sea superficial, Diego (del Río) nos ha dirigido para ser totalmente verdaderos, la menos técnica actoral. El público sabe y siente cuando hay verdad. Algunos se quedan en el lobby para felicitarnos, nos abrazan, te agradecen con el alma, una señora nos dijo que los actores somos médicos del alma”. En sí, “Wit…” es una obra que no busca cambiar vidas, pero que si llega al corazoncito que muchas veces está tan abandonado, porque hoy en día estamos todos en el celular, todo es la prisa, el estrés, ya no nos sentamos a pensar reflexionar, con qué nos queremos quedar al final y eso debería ser el amor de nuestros seres queridos…”, reflexiona.

Cabe señalar que si bien la gente llega a la risa como a las lágrimas, la obra no llega a ser melodramática ni una comedia, para la actriz esto se logra gracias a la dirección, al elenco y a todos los involucrados en la obra, pero también gracias al contenido en sí mismo: “El texto es brillante, tiene el premio Pullitzer. Cuando hay inteligencia, hay humor; es una ironía muy particular que hace referencia a lo que todos hemos vivido, como estar en un hospital. No pretendemos cambiar vida, pero la obra llega directamente al corazón tan abandonado por muchos, todo es material, prisa, estrés, el celular”.

El teatro en México

Paloma Woolrich ha participado en festivales de talla internacional, por lo que ha tenido la oportunidad de ver que el teatro mexicano causa gran admiración más allá de sus fronteras, por su creatividad y calidad, sin embargo, aún queda trabajo por hacer: “Hay mucho talento en México, es una pena que el gobierno no tenga una política permanente, porque sí hay apoyos pero cada vez los recortan más porque no se tiene la visión de que la cultura es muy importante”.

¿Qué sigue para Paloma?

Después de terminar su gira con esta obra, la primera actriz se enfocará en el rodaje de la tercera temporada de la serie de televisión producida por el Canal Once, “Paramédicos”; además, estará en otra serie, cuyo título tentativo será “Manicomio” o “Demencia”. Y en un mes participará en la opera prima de Julio Bertelli, cuyo rodaje comienza el 21 julio, la cual se llama “Fausto”.