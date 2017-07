Por una 'selfie' rompió obras de arte valuadas en 200 mil dólares

Las piezas, acomodadas sobre pdestales, cayeron en efecto dominó cuando la chica perdió el equilibrio

CIUDAD DE MÉXICO (15/JUL/2017).- Una joven que pretendía tomarse una selfie en una galería de arte no lo logró y provocó un daño de 200 mil dólares en las piezas expuestas.

La visitante se encontraba en la galería 14th Factory en Los Ángeles, recorriendo la exhibición “Hypercaine” de los artistas Simon Birch, Gloria Yu, Gabriel Chan y Jacob Blitzer.

La muestra se compone de coronas realizadas con materiales como metales preciosos, mármol, madera, metal y nylon, mismas que están acomodadas en pedestales alineados.

Según el video de las cámaras de seguridad, en un intento de tomarse una selfie la joven se agacha ante un pedestal, pero pierde el equilibrio y lo empuja.

Esto creó un efecto dominó en el que cayeron al menos 10 pedestales que sostenían las piezas de arte.

Una docena de coronas quedaron parcial o totalmente destruidas. Gloria Yu, una de las artistas, estimó el daño en unos 200 mil dólares.

Esta no es la primera vez que un descuido o un acto premeditado terminan por arruinar una pieza de arte, recordemos el acto de vandalismo que sufrió La Pietà, de Miguel Ángel, una de las más grandes atracciones de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Esta obra en 1972 recibió la furia de un hombre que llegó gritando “Yo soy Jesucristo” y la golpeó con un martillo rompiéndola en pedazos, los cuales fueron recogidos por la gente. La escultura fue reparada y puesta tras un cristal.

Otro evento desafortunado fue el que vivió la obra “Practices to suck the world”, de Bernardi Roig, la cual resultó dañada luego de que un hombre, hasta la fecha no identificado, tropezó con la escultura y la tiró, provocándole fuertes daños en la espalda, el cuello y los brazos. La pieza fue exhibida durante la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO) del 2013. Los curadores del evento evaluaron los daños en 55 mil euros, y señalaron que por tratarse de un accidente no levantarían cargos.