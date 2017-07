Ariadne Díaz y Marcus Ornellas juntos en teatro

La pareja recreará la legendaria historia de 'Blancanieves'

CIUDAD DE MÉXICO (14/JUL/2017).- Los actores Ariadne Díaz y Marcus Ornellas llevarán su amor a los escenarios teatrales donde recrearán la legendaria historia de "Blancanieves", que en breve estrenarán para deleite del público infantil.

La pareja, que apadrinó un espacio infantil en el Papalote Museo del Niño, confirmó que trabajará junta en la obra que retoma el clásico cuento de los hermanos Grimm.

"Marcus me había platicado sobre esta pieza teatral y me entusiasmaba la idea de verlo vestido de príncipe; sin embargo, luego me hablaron para este trabajo y dije sí, porque será grato que nuestro hijo Diego nos vea con estos personajes e historia", apuntó Ariadne.

Señaló que su amiga, la actriz Marjorie de Sousa, estaba contemplada para la obra; sin embargo, por motivos que desconoce tuvo que salir y ella entró al proyecto del que sólo lleva un ensayo.

"Es fabuloso trabajar junto con Marcus y nos gusta poder hacerlo", dijo la intérprete, quien reconoció que se encuentra en una etapa maravillosa de su vida, en la que su familia es pieza clave.

"La maternidad me ha cambiado y la estoy disfrutando mucho", apuntó Díaz.

Otro proyecto que también tiene pendiente es la segunda temporada de "La doble vida de Estela Carrillo", la cual comenzará a grabar a finales de este año para estrenarse en 2018.

"Quería tomar unas vacaciones, pero este proyecto está pendiente y la verdad es que quiero saber qué más sucederá con Estela y mi personaje", apuntó la actriz de melodramas como "Muchachitas como tú" y "La que no podía amar".

Destacó que aún no le han mandado avances de la historia, "pero creo que tenemos que juntarnos para ver quiénes se quedan y qué personajes se van".

La actriz en compañía de su hijo Diego y su esposo Marcus inauguraron el espacio infantil "El verano de Peppa Pig", que está ubicado en las instalaciones del Papalote Museo del Niño.

Se trata de un área de juegos que estará abierta del 14 julio al 20 de agosto y contará con nueve actividades en las que los niños podrán participar durante periodos de 25 minutos, mientras conviven con los personajes de la serie animada "Peppa Pig".

Los niños podrán entrar a la casa de "Peppa Pig"; visitar el castillo de "Ben y Holly"; sumergirse en la alberca de pelotas; construir una torre de bloques gigantes, armar un rompecabezas y jugar memoria.