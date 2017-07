Paris Hilton presume el tatuaje que su novio se hizo ‘por amor’

La pareja festejó su primer aniversario de novios

CIUDAD DE MÉXICO (14/JUL/2017).- Paris Hilton y su novio Chris Zylka festejaron su primer aniversario de novios, y como parte del festejo, el actor y modelo estadounidense se hizo un tatuaje del nombre de su amada Paris.

Al puro estilo de Disney, Zylka decidió que el tatuaje fuera en su antebrazo con letras grandes; la también modelo y actriz presumió esta sorpresa en su cuenta de Instagram, donde escribió:

"¡Qué suerte! Mi amor me sorprendió y le tatuaron mi nombre en la fuente #Disney. Y dijo que porque soy su lugar más mágico en la Tierra y finalmente encontró a su princesa de cuento de hadas. #BoyfriendGoals #ParisForever".

"¡Feliz aniversario mi amor! Gracias por hacerme sentir como una princesa de Disney cada día. Eres mi caballero en armadura brillante y nunca me he sentido tan segura. Tú has cambiado mi vida de muchas maneras y me has mostrado lo que realmente es el amor verdadero. Eres mi mejor amigo, mi otra mitad y me hizo ver que existen cuentos de hadas y sueños realmente se hacen realidad. Te amo bebé".