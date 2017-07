Conmemoran el Día de la Bastilla al ritmo de Daft Punk

La banda de guerra interpretó 'Get Lucky' y otros temas del dúo francés

GUADALAJARA, JALISCO (14/JUL/2017).- En la celebración del Día de la Bastilla, la fiesta nacional de Francia, el desfile militar incluyó una sorpresa para deleitar a los presentes y a los invitados especiales, el presidente Donald Trump y su esposa.

Para cerrar la conmemoración en la Plaza de la Concordia, la banda de guerra compuesta por miembros de todos los ejércitos franceses tocaron algunos temas de Daft Punk.

En una ensayada coreografía, la banda interpretó "One more time", "Harder, Better, Faster" y "Get lucky" del famoso dúo francés de música electrónica compuesto por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter.

Mientras Emmanuel Macron recibió con una sonrisa este gesto en su primer desfile como mandatario, parece que a su invitado no lo sorprendió, pues Trump mantuvo un semblante serio y apático durante la muestra musical.

Este año se conmemora el 227 aniversario de la Toma de la Bastilla, lo que dio inicio a la revolución francesa y a la posterior instalación de la democracia en el país.