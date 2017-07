Lo mejor del #DíaMundialDelRock en las redes

Este 13 de abril se cumplen 32 años del concierto organizado por Bob Geldof en Londres y Filadelfia

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUL/2017).- Hoy 13 de abril que se celebra el #DíaMundialDelRock, en conmemoración por el concierto de rock “Live Aid” realizado hace 32 años en Londres y Filadelfia simultáneamente, traemos lo mejor del día de esta celebración.

Este evento, que reunió a las mejores bandas de rock y fue organizado por Bob Geldof, se llevó a cabo por primera vez en 1985 con la finalidad de recaudar fondos a beneficio de Etiopía, que atravesaba una severa crisis de hambruna.

Y para unirse a los festejos, Spotify dio a conocer a los artistas del género más escuchados en México y el mundo durante este 2017.

En nuestro país la lista la encabezan Coldplay, Twenty One Pilots, The Beatles, Metallica, Queen, Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, The Killers y Pink Floyd.

La plataforma lanzó una playlist, titulada ‘Rock This’, con la finalidad de que los usuarios puedan encontrar las canciones más recientes de sus bandas favoritas, como Foo Fighters y Queens Of The Stone Age.

Por su parte, Pictoline sacó un infográfico donde daba a conocer cómo surgieron los nombres de las bandas más legendarias,

Como Duran Duran obtuvo su nombre por el doctor Duran Duran de la película “Barbarella”, mientras que Pink Floyd se refiere a Pink Anderson y Floyd Council, músicos de blues.

Mientras que El Universal hizo una recopilación de las figuras vivientes más representantes del rock mencionando a Paul McCartney, Bob Dylan, Jimmy Page, Steven Tyler, Ozzy Osbourne, entre otros.

Usuarios de Twitter han compartido imágenes aludidas al festejo, donde resaltan a grandes figuras como Bowie, Kurt Cobain, Gene Simmons y muchos más.

