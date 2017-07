Jimena Sánchez acudió con autoridades por ‘hackeo’ y amenazas

La conductora señaló que recibió varias amenazas vía telefónica y por todas sus redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (13/JUL/2017).- No sólo la "hackearon". Previamente Jimena Sánchez había recibido varias amenazas vía telefónica y por todas sus redes sociales.

Por eso cuando entraron a su cuenta de Twitter decidió que era momento de ir con las autoridades.

"No sé si lo hacen para hacerte daño, la verdad no entiendo qué ganan, a veces me hace pensar que es algo personal y si sí ya fui a hablar a la Secretaría de Seguridad Pública, se levantó un acta y ya la policía cibernética se está haciendo cargo de esto", dijo la comentarista deportiva en entrevista con El Universal.

Debido a la investigación prefirió no dar detalles de las amenazas pero confió que las autoridades le den una solución.

"Pues no estoy tranquila. Sobretodo cuando acababa de pasar. Se meten a tu cuenta donde hay datos nuestros, teléfonos, direcciones, información de con quién hablas, eso es lo que me hacía sentir muy vulnerable, sí le hablaron a gente en los mensajes directos y eso en lo personal afecta, afecta el que te estén acosando y te vuelves insegura, a veces hasta te da miedo de salir pero tienes que hacer tu vida".

La conductora de "Lo Mejor de Fox Sports" también ha recibido apoyo por parte de la empresa y aunque la "hackearon", el asunto terminó favoreciéndola. Su número de seguidores aumentó a 30 mil aproximadamente tras el incidente.

Consciente de que estas cosas pueden pasar a personalidades con tantos seguidores (ella tiene más de dos millones), Jimena jamás ha considerado cerrar sus cuentas pues de ahí también obtiene ingresos económicos. Hay quienes incluso, encuentran parecido entre ella y Kim Kardashian.

"Ojalá ganara yo el diez por ciento de lo que ellas hacen a través de sus redes sociales", platica sonriendo y descarta que esa comparación le afecte. Al contrario.

En cuanto a su gusto por los deportes, contó que desde niña seguía el béisbol en Veracruz, aunque nació en la Ciudad de México, desde pequeña vivió ese estado. Próximamente, agregó, dará una sorpresa a todos sus seguidores y a todos los que gustan de la WWE.