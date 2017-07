'Saturday Night Live' y 'Westworld' dominan nominaciones al Emmy

El anuncio de las nominaciones se ha realizado este jueves en Los Ángeles

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (13/JUL/2017).- "Saturday Night Live", popular por sus parodias del presidente Donald Trump, y el western de ciencia ficción de HBO "Westworld", recibieron el mayor número de nominaciones a los premios Emmy a la televisión.

En el anuncio realizado este jueves en Los Ángeles, ambos programas se llevaron 22 nominaciones, seguidos por la serie de terror "Stranger Things" y la de antología "FEUD: Bette and Joan", que obtuvieron 18 nominaciones. "Veep", otra aclamada comedia política, recibió 17.

"Ha sido un año de rompimiento de récords para la televisión, que continúa un crecimiento explosivo", dijo el presidente de la Academia de la Televisión, Hayma Washington.

"Better Call Saul", "The Crown", "The Handmaid's Tale", "House of Cards", "Stranger Things", "This Is Us" y "Westworld" son las siete nominadas a mejor drama, cinco de ellas debutantes en el último año.

"Atlanta", "black-ish", "Master of None", "Modern Family", "Silicon Valley", "Unbreakable Kimmy Schmidt" y "Veep" compiten por su parte por la estatuilla a mejor comedia.

La popular serie de HBO "Juego de tronos", que se llevó un récord de 12 estatuillas el año pasado, no compite este año porque la nueva temporada no comienza hasta el domingo.

Los ganadores se definirán en una segunda ronda de votación en agosto y serán anunciados en la gala del 17 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Angeles. El comediante Stephen Colbert será el anfitrión.