Ariana Grande cautiva al Palacio de los Deportes

La cantante se presenta ante más de 20 mil fans en el recinto

CIUDAD DE MÉXICO (13/JUL/2017).- Con energía, seducción y una potente voz, la cantante estadunidense Ariana Grande se presentó anoche ante más de 20 mil mexicanos en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira internacional "Dangerous Woman Tour".

La anfitriona cautivó a los asistentes, quienes fueron parte de una fiesta de música pop, en esta primera fecha de dos, dentro de este recinto.

Un recorrido por sus éxitos dio la también actriz, quien tuvo diversos cambios de vestuario, pero además regaló algunos minutos para rendir homenaje a las víctimas del atentado en Manchester, hace algunos meses.

Esto sucedió casi al final del "show", cuando ella hizo sonar el cóver "Somewhere over the rainbow", mientras que en la pantalla gigante aparecía un moño negro, con orejas de conejo que la caracteriza.

Gente de todas las edades llegó a esta cita, desde niñas, adolescentes, mamás y papás que acompañaron a sus hijos, todos por igual disfrutaron de esta velada que incluyó momentos tanto de baile, como algunas baladas.

Tras una cuenta regresiva de 10 minutos, Grande apareció en escena, desde el primer segundo en el entarimado, provocó miles de gritos ensordecedores de su séquito emocionado por ver a su ídolo.

De inmediato, en temas como "Be alright", "Everyday", "Bad decisions" y "Let me love you" algunos bailarines se movieron por el templete, en el que hubo cortinas de humo y juegos de luces.

"¡Ciudad de México vamos!, quiero escucharlos ¿se la están pasando bien esta noche?", preguntó la joven de 24 años, quien primero apareció con un atuendo negro y después uno blanco.

Sentada en unas escaleras continuó su repertorio con los temas "Knew better", "Forever boy", "One last time" y "Touch it", en el que también recorrió una pasarela colocada a la mitad de este lugar.

"Te quiero mucho, te amo mucho", fueron las únicas palabras que dijo en español después de cantar "Leave me lonely", "Greedy" y su éxito "Focus".

Cuando sonó la pieza "Break free", que originalmente interpreta a dueto con el Dj Zedd, todo el mundo bailó y cantó a todo pulmón.

El recinto se transformó en un gimnasio con "Side to side", mientras que ella cantó arriba de una bicicleta de spinning y Nicki Minaj apareció en pantallas.

"I don´t care", "Moonlight", "Love me harder", "Sometimes" y "Thinking about you" completan las melodías sonadas en este espectáculo, pero sin duda el climax llegó en los últimos minutos con "Problem", "Into you" y "Dangerous woman".

"Muchas gracias México", expresó la originaria de Florida, quien repetirá esta presentación la noche de este jueves.