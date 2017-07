La última... y se van a Europa

Pressive dará un concierto en Guadalajara previo a su tour 'Breaking the System'

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUL/2017).- El grupo tapatío Pressive se presentará este jueves en el C3 Stage previo a su tour por Europa 'Breaking the System'. Al grupo lo acompañará la agrupación Tanus, tanto en el concierto de hoy como en la gira europea que incluye 25 ciudades por 14 países, en 35 días de actividad.

Charles Félix, de Pressive, charló en entrevista sobre sus planes de tocar en el extranjero: “Es una meta que tuvimos en mente, llevamos más de diez años. Somos un grupo que canta en inglés, siempre hemos tenido una idea muy marcada de querer salir. Tocamos con un toque alternativo muy dosmilero, con influencias como Korn o Incubus”. Pressive está compuesto por Carlos (bajista y tecladista), Lorenzo Prats (guitarra), Andrés Prats (batería) y Josué Alejandre (voces).

Con cuatro producciones discográficas en su haber, el año pasado visitaron Europa por primera vez, con doce fechas: “Fue algo increíble”. Con los contactos ya hechos regresarán este 2017, donde interpretarán sus canciones en el centro y este de Europa en agosto y septiembre.

Pressive destaca el trabajo en equipo, no sólo dentro de la banda, sino entre los grupos. Por eso invitaron a Tanus a su gira: “En la escena donde estamos, entre las bandas underground de Latinoamérica, siempre nos debemos apoyar. Tanus son buenos amigos desde hace unos tres años. Hemos compartido escenario en dos Hell & Heaven y en un festival aquí en Guadalajara. Tanus toca muy bien, son buenos amigos y además son un grupo que tiene ese sueño, sed de ir al mundo, de lograr grandes cosas”.

Además de ser el preámbulo para su partida por Europa, el concierto en el C3 Stage también será para celebrar los diez años de carrera de Pressive y para grabar un DVD: “Nuestro primer DVD, como banda. Buscamos mostrarle al mundo lo que se hace en México, estamos haciendo un show con mucha producción”.

Rompen el sistema

Con producción independiente en sus discos y en videos, la gira también es un esfuerzo de inversión del grupo. Por ello el nombre de la gira: “Breaking the System”, del cual Carrillo dijo: “Es rompiendo el sistema referente a toda la industria independiente en la música. Todas las bandas nuevas o emergentes tienen que saber que deben chambear duro, sino no salen bien las cosas. Hay que buscar tours, tener el disco en redes, o no llegará a nadie. Nadie va al bar de la esquina y escoge a un grupo para hacerlo famoso, eso ya no existe. Son las nuevas tendencias, es una cosa de esfuerzo, muchos años, y comprender como banda que es un negocio”.