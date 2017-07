Eastwood contrata a los héroes que frustraron el atentado en París

Spencer Stone, Alex Skarlatos y Chris Norman protagonizarán una película

ESTADOS UNIDOS (13/JUL/2017).- Los militares estadounidenses Spencer Stone y Alex Skarlatos y su amigo el también estadounidense Anthony Sadler protagonizarán “The 15:17 to Paris”, la nueva película de Clint Eastwood, que narra cómo este trío y el consultor británico Chris Norman, de 62 años, lograron desbaratar, el 21 de agosto de 2015, el intento de atentado terrorista de Ayoub El Khazzani en un tren de pasajeros que recorría el trayecto Ámsterdam–Paris. Los cuatro redujeron a El Khazzani, que portaba un rifle de asalto Kaláshnikov, una pistola Luger, una decena de cargadores y un cúter.

El Khazzani subió al tren, con 554 pasajeros, en Bruselas, y, tras armarse en un baño, a la altura de Oignies, cerca de la estación de Arras, en el norte de Francia, intentó cometer una matanza. Por suerte, los cuatro lograron reducirle y el kaláshnikov se le encasquilló. Recibidos en EU cómo héroes, el trío estadounidense escribió junto a Jeffrey E. Stern el libro “The 15:17 To Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes”, en el que contaban los hechos, y que ha servido de base del guion del nuevo filme del cineasta. Eastwood ha estado probando actores para sus papeles, pero al final ha decidido contratar a Sadler, Skarlatos y Stone para encarnarse a sí mismos, como ha anunciado Variety.

A ellos tres les van a rodear intérpretes profesionales como Jenna Fischer, Judy Greer, Ray Corasani o Paul-Mikel Williams. La película no sólo hablará del atentado fallido, sino también de la infancia y adolescencia del trío los protagonistas de la historia. Variety asegura que tendrá pero en el metraje, pero que ninguno de los tres tendrá un papel protagonista en la película, ya que Eastwood quiere mostrar cómo nació su amistad y se mantuvo durante años. El cineasta nunca había hecho algo así, aunque en Gran Torino contó con un reparto desconocido. “The 15:17 to Paris” será el nuevo drama de Eastwood, de 87 años, tras “Sully”, que fue todo un taquillazo en EU.