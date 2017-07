Un malo que va más allá del típico villano

Él es parte del elenco de 'La Piloto', teleserie que fusiona a México y Colombia en una historia de aventura, amor y aprendizaje para quienes conforman la producción

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUL/2017).- Actualmente está en pantalla la teleserie “La Piloto”, una de las emisiones más exitosas en este momento en Televisa y de la cual ya se habla de una segunda temporada. Dentro de las cualidades de este melodrama que se puede ver de lunes a viernes a las 21:30 horas en Las Estrellas, es que reúne elenco de Colombia y México, pero también en su formato tiene lo mejor de estas dos culturas, así lo reconoce Alejandro Gómezjaramillo, uno de los villanos de esta historia.

“La piloto es la historia de una joven que tiene la ilusión de ser piloto de aviones y por cosas de la vida termina siendo una sobrecargo que trafica drogas. Es una trama interesante y simpática, hay dos grandes culturas presentes que son la colombiana y la mexicana, y esta es una buena oportunidad para ver la historia de esta joven”, señala en entrevista el actor colombiano.

Alejandro tiene vasta experiencia en cine, series y televisión, por lo que considera que ahora el panorama para los actores es más importante pues los intercambios entre una producción y otra favorecen los lazos profesionales.

“A mí me parece muy bueno, muy interesante, el producto mexicano siempre ha sido muy bueno, incluso nosotros como colombianos hemos aprendido mucho de lo que se ha hecho aquí. En México la producción es más grande que la nuestra, luego ya la forma de escritura y la reflexión es lo que fortalece las historias colombianas. Hay que aplaudir la intención de México al querer hacer un trabajo más mancomunadamente”.

En cuatro días estaba listo para grabar

En “La Piloto”, Alejandro da vida a “Salvador Moreno”, un hombre que quiere acabar con “Yolanda Cadena” (Livia Brito). “Yo hago un casting en Colombia, salgo seleccionado y en cuatro días ya estaba en México listo para grabar. Mi personaje es un socio de los hermanos Lucio (Arap Bethke y Alejandro Nones). ‘Salvador’ tiene el objetivo obstinado de asesinar a ‘Yolanda Cadena’ quien es la protagonista. Me verán haciéndole la vida imposible y ojala haya una segunda temporada para mostrar que sucede con ellos”.

Reconoce Alejandro que sus roles se caracterizan por hacer villanías, pero ahora en la televisión los malos son humanizados, personajes más reales alejados del cliché del melodrama. “Siempre me he caracterizado por hacer personajes de este corte, a mí me gusta muchísimo, intento hacerlos diferentes, darles como un matiz o algo muy propio mío, y bueno, ‘Salvador’ es villano, pero tiene cierta sensibilidad, en la forma como se viste, como se expresa, sus pausas, un malo con ciertas diferencias al típico villano, y que incluso puede resultar más loco y más violento, pero no lo demuestra. Ahora es más importante para las producciones que el público vea realidad y que se identifique con la historias y las quiere mucho más”.

A paso firme

Alejandro también forma parte de la serie “Narcos” que produce Netflix, como uno de los sicarios de Pablo Escobar. Actualmente está rodando en Colombia una nueva teleserie que hacen en mancuerna FOX y Caracol, se llama “El Bronx”, espera terminar grabaciones en noviembre y regresar a México para ver nuevos proyectos, a la espera también de que le confirmen la segunda temporada de “La Piloto” y si es que regresa con su personaje.