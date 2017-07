Karen Souza apuesta por lo íntimo

La cantante es la encargada de inaugurar el Festival de Jazz Tónica con un recital en el Hotel Hyatt Regency Andares

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUL/2017).- La trayectoria de Karen Souza se ha forjado con música de los años setenta, ochenta y noventa por medio del jazz; sin embargo esta vez quiere conectar más con sus emociones, ir del interior para expresar algo más genuino y sin demasiados arreglos.

La estrella, quien ha hecho suyas versiones como “París”, “Break my Heart” y “Lie To Me”, publicará su nuevo disco en septiembre con la disquera independiente que la ha acompañado desde siempre, Music Brokers. En México hará la presentación oficial del álbum y aquí comenzará la gira para promocionar la placa. Antes, el 5 de agosto, cantará en Italia en un festival de jazz, mientras que el 17 de agosto estará en Zacatecas.

“Hay mucho acústico en el disco. A esta altura estamos desenchufándonos para generar realidad. Cuando uno graba está traducido por los micrófonos y la mesa, pero cuando es más acústico, te acerca más al sentimiento aunque no sea en vivo, ese es uno de los detalles de este disco, con la madera bien presente”, confiesa en entrevista.

Karen se encuentra de visita en Guadalajara como parte del Jalisco Jazz Festival, es la responsable de abrir el festival hoy a las 21:00 horas, en el Hotel Hyatt Regency Andares. El concierto es a beneficio de los programas educativos gratuitos de Fundación Tónica. Y también la acompañarán Soul Kitchen feat. Griselda Piña.

El día de ayer Karen hizo un recorrido por las actividades del festival y la fundación. “Me parece perfecto porque es un evento en el que reunimos música y arte en general porque hay plástica. Es un festival donde llega gente que le gusta y otra que se acerca por otros motivos, no es para nada fácil hacer algo con estas características”.

Sobre cantar en un foro más íntimo, Karen señala que para ella cualquier espacio es perfecto aun si es al aire libre; destaca que siempre es importante generar la intimidad con la audiencia y estos lugares lo permiten, además de que se provoca de mejor manera la interacción.

La música es para todos

La cantante se muestra comprometida con la escena jazzista, y desmiente la idea de que el jazz es un género para pocos conocedores: “Me parece que la música es para todos, cualquier estilo, en su origen por ahí algunos tenían acceso y otros no, eso hacía una cuestión de clases como la música clásica de esas épocas, luego también con el jazz y el blues, pero estos ya tienen otra impresión. La música está ahí y si te provoca algo tómala, no importa que genero sea”. Destaca que lo que hace ella como otros artistas, es llevar la música por ventanas más sencillas, mezclarla y así captar la atención.

“Yo no puedo concebir mi vida sin la música, o no habría nacido o sería un caracol, es difícil separarme del estadío musical o artístico, vino siempre conmigo, a partir de que comencé a compartirlo con la audiencia, por ahí se hizo conocido, pero todos los días llega la noche y me convierto en algo, pongo música y comienzo a expresarme”.

Un festival con causa

Gilberto Cervantes, director del Jazz Festival y Karen Souza ayer compartieron que un reto muy importante para esta edición es acercar a nuevas generaciones. Todos los días habrá varias actividades; muchas de ellas son gratuitas, por ejemplo la presentación en Plaza Liberación el 1 de agosto a las 19:00 horas con Brian Lynch The Meeting, Gabriel Balderas, Chuck Bergeron, Klaus Mayer Big Band. También habrá actividades en PALCCO y en Teatro Diana. Para más información, navega en http://jaliscojazzfestival.com/programa.html. Todo el esfuerzo es para la Fundación Tónica y que ésta siga teniendo recursos para solventar los programas de estudio musicales de niños y jóvenes.