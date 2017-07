La Arrolladora le dice a Jorge Medina: 'Ojalá que me olvides'

La agrupación sinaloense ofrecerá un concierto en el Auditorio Telmex ya con la certeza de la partida de quien fue su vocalista durante 20 años

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUL/2017).- Tras un año de que la voz principal de la Arrolladora Banda El Limón, Jorge Medina, estuvo ausente de la agrupación argumentando razones personales, René Camacho, líder del ensamble, señaló que aceptan la decisión que el ex vocalista hizo en redes sociales al informar su separación definitiva del grupo en el que cantó por 20 años.

“Se me hacía tarde saber qué iba a pasar, estaba con la incertidumbre. Él se fue a descansar, pensé que a los dos meses regresaría, ya lo había hecho en otras ocasiones. Cuando me preguntaban —sobre Jorge— no sabía qué contestar, no sabía qué estaba pasando”.

Previo al concierto que la banda dará el próximo viernes en el Auditorio Telmex, René Camacho puntualizó que fueron pacientes en esperar que Jorge Medina se decidiera sobre su futuro en la Arrolladora, hasta que el pasado 26 de junio el entonces intérprete de “La suata” explicó por sus redes sociales que optará por emprender su carrera en solitario prometiendo que en próximas fechas dará una conferencia para explicar su nuevo proyecto.

“Todo está bien, se me hace raro. Me cayó del golpe cuando me dijeron —su decisión— pero él ya se despidió. Lo único que digo es que le vaya bien en su nuevo proyecto. Nadie está obligado a estar en la misma agrupación toda la vida, cada quien tiene su ciclo y se respeta”.

Ante la pregunta si las puertas de la Arrolladora seguirían abiertas a un regreso de Jorge Medina, René Camacho expresó: “seguimos con la misma relación. Si lo encuentro lo saludo, que me salude. Todos los elementos que se han retirado bien de la banda, luego van de invitados a los bailes. Siempre llevamos una relación bonita”.

Se adaptan al mercado

Para René Camacho no es novedad la rapidez con la que cambian las tendencias de consumo de la música al asegurar que el regional mexicano no es un género ajeno a las plataformas digitales que ahora dictan las tendencias de popularidad, descarga y compra de música y que han alejado por completo a los fans de comprar, incluso, los discos completos o sencillos en los medios virtuales al tener la libertad de escuchar las producciones en espacios como Spotify o YouTube.

“Trabajamos muy duro, la gente se mantiene vigente con nosotros, está pendiente de cada cosa que sacamos, se comunica y no dejamos de interactuar. Hay éxitos que suben y otros bajan, pero siempre estamos enfocados en lo nuestro”.

José “Josi” Beltrán, actual vocalista, destaca que la prioridad para la Arrolladora no es ganar popularidad en medios virtuales, pues se enfocan en ofrecer conciertos de calidad, con mayor tecnología y escenografías que cautiven al público a regresar en cada presentación, pues de los shows en vivo depende el sustento económico de los músicos y la oficina que lleva sus relaciones públicas y producciones.

“Ahora es complejo poder capitalizar tu producto. El negocio de los artistas, más que vender discos está en los conciertos. Nosotros tratamos de hacer discos y videos que funcionen. En los conciertos te das cuenta si escuchan todo tu disco cuando cantas canciones que no fueron sencillos y la gente reacciona a ellas. Ahora hay muchos artistas fugaces que después de un éxito desaparecen, lanzas una canción y la gente la olvida rápido. La Arrolladora ha permanecido porque no dejamos de insistir. La competencia es uno mismo”.

“Josi” añade que el ofrecer conciertos más interactivos también es un reto latente, en especial, ahora que tienen mayor presencia en auditorios y que implican tener al público más distante del escenario.

“Queremos que hasta el público que paga el boleto más económico también se divierta y tenga la oportunidad de vernos de cerca. Vincen Meléndres y yo como cantantes nos tomamos el tiempo de bajarnos del escenario y correr hasta donde se nos permita porque a veces se te echan encima y se descontrola en la quinta fila, cuando podemos ir más allá aprovechamos para saludar, tomarnos fotos, bailar y regresar al escenario”.

Padrino de la primera Generación Ke Buena

Para “Josi”, el hecho de que radiodifusoras como La Ke Buena Guadalajara de Televisa Radio esté impulsando nuevos talentos a través de su convocatoria “Generación Ke Buena”, significa la oportunidad de descubrir a las voces que dominarán los escenarios en el futuro, sintiéndose complacidos de ser los primeros padrinos en la versión banda que la estación radiofónica organizó y cuyo concurso se llevará a cabo hoy.

“Sabemos que hay mucho talento en todas partes del país, que bueno que nos den la oportunidad de participar en esta búsqueda para encontrar a nuevas voces. Vamos a cantar con el ganador, está participando mucha gente, no estamos haciendo casting para elegir a alguien que se integre a la banda, solo estamos apoyando. En internet te encuentras a mucha gente que no conoces y te das cuenta que hay mucho talento, las redes sociales te dan esa oportunidad sin importar si estás en una disquera o una banda como la Arrolladora”.

Asiste

La Arrolladora Banda El Limón en el Auditorio Telmex este viernes 14 de julio a las 21:00 horas. Boletos: desde 300 hasta dos mil pesos (Acceso VIP).