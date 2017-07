Paris Hilton anuncia regreso a la música

Después de dos años, lanzó su nuevo sencillo 'Summer Reign'

CIUDAD DE MÉXICO (12/JUL/2017).- La multifacética Paris Hilton anuncia su regreso a la música con el sencillo "Summer Reign", después de dos años sin lanzar material nuevo cuando "High off my love" salió al mercado.

El medio especializado Idolator.com reportó que la socialité anunció a través de sus páginas web oficiales el acontecimiento, el cual va acompañado del lanzamiento de una nueva fragancia a su imperio de perfumes.

"Muy orgullosa de anunciar el lanzamiento de mi 23° perfume "Rose Rush" con mi nuevo sencillo #SummerReing", publicó Hilton.

En un video difundido, se puede escuchar un fragmento de la melodía, en la que se aprecia que Hilton no se alejó de su característico sonido pop, sin embargo, muestra una fuerte influencia de música electrónica.

"Paris" fue el álbum con el que la también DJ debutó en la música en 2006, desde aquel entonces únicamente ha mantenido a sus fans con "singles" como "Good Time" (2013), "Come alive" (2014), y el más reciente "High off my love" (2015).