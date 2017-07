'La 4ta Compañía', la máxima ganadora en los premios Ariel

El tapatío León Fernández gana en mejor cortometraje animado por por 'Los aeronautas'

GUADALAJARA, JALISCO (12/JUL/2017).- La cinta mexicana “La 4ta Compañía” ganó el martes por la noche 10 Premios Ariel que otorga La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), incluyendo mejor película y mejor actor. La ceremonia se llevó a cabo desde el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México este martes por la noche en una transmisión vía streaming y por Canal 22. También destacaron “Tempestad” y “La Caridad”, otras de las cintas con más galardones.

Mención aparte el Ariel que ganó el tapatío León Fernández por “Los aeronautas” en la categoría de mejor cortometraje animado. Y Jalisco como Estado creativo que es, también fue resaltado como cuna de grandes artistas a través del autor Juan Rulfo a quien también homenajearon por su centenario.

La gala se caracterizó por llevar un mensaje feminista, por decisión de la AMACC fueron las actrices, productoras, guionistas y cineastas las encargadas de presentar las categorías y premiar a los triunfadores. Además, la presidenta de la Academia, Dolores Heredia remarcó que para quienes se fueran a casa con un premio, pedía su compromiso de adentrarse más en la AMACC. “Espero que se unan cada vez más los que vayan a casa con el Ariel, que se integren a las actividades de La Academia, los necesitamos”.

Como parte de los homenajeados de la noche estuvo Isela Vega, quien obtuvo el Ariel de Oro por su destacada trayectoria, la estatuilla le fue otorgada por Ofelia Mediana y la estrella, pionera del erotismo en el cine nacional, remarcó, “nunca me he podido poner la camisa de fuerza de los convencionalismo”. Con el mismo título también fue agasajada la memoria del director de cine Ismael Rodríguez. En tanto la diseñadora de arte, Lucero Isaac, también obtuvo el Ariel de Oro de manos de Diana Bracho.

"Mil gracias. Esto es totalmente inesperado, han pasado muchos años desde que dejé la última película, muchas gracias a todos lo que colaboraron conmigo. Diana (Bracho), la primera película que hizo fue con mi dirección de arte".

Los discursos en contra de la política mexicana también fueron una constante durante la velada. José Carlos Ruiz y Adrián Ladrón, ambos ganadores en la categoría de mejor actor, señalaron: “Es una vergüenza que haya tanto dinero que se va de la mano de nosotros, que según no sabemos a dónde se va, pero que sí lo sabemos. Quien tiene mucho dinero se ahoga uno en él y no se disfruta, no hay como apenas lo necesario para disfrutar de la vida”, dijo Ruiz quien ya tiene su sexto Ariel, en tanto Ladrón subrayó que el país está desapareciendo poco a poco por las personas que son arrebatadas de la libertas y que también son asesinados, que la corrupción sigue empañando al país.

Sofía Landgrave, estudiante del CUEC, y Gabriela Gavica, egresada del CCC, también acotaron, “como representantes de la comunidad estudiantil, conscientes de estas importantes instituciones educativas como semillero de artistas, exigimos la reevaluación de la asignación de presupuesto a nuestras instituciones para que no se les prive de la posibilidad de seguir contribuyendo a la industria cultura del nuestro país". Mientras que Julieta Egurrola habló de la democracia cultural.

Finalmente, Dolores Heredia le pidió al gobierno mexicano y todas sus secretarías e instancias establecer una mesa de dialogo con miembros de la comunidad cinematográfica para crear una agenda conjunta en pro de la industria y del derecho a la cultura para todos los mexicanos.

LISTA DE GANADORES

Mejor película:

La 4ª Compañía / Pulsación Creadora Films, Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, FIDECINE, Alebrije Cine y Video, Arte Mecánica

Mejor dirección:

Tatiana Huezo / Tempestad

Mejor documental:

Tempestad / Tatiana Huezo

Mejor actor:

Adrián Ladrón / La 4ª compañía

José Carlos Ruiz / Almacenados

Mejor actriz:

Verónica Langer / La caridad

Mejor coactuación masculina:

Hoze Alberto Meléndez / Almacenados

Mejor coactuación femenina:

Adriana Paz / La caridad

Mejor actriz de cuadro:

Martha Claudia Moreno por "Distancias cortas"

Mejor actor de cuadro:

Hernán Mendoza / La 4ª compañía

Mejor maquillaje:

Carla Tinoco, Alfredo García / La 4ª compañía

Mejor vestuario:

Bertha Romero, José Guadalupe López / La 4ª Compañía

Diseño de arte:

Jay Aroesty, Carlos Cosío / La 4ª compañía

Mejor cortometraje de animación:

Los aeronautas / León Rodrigo Fernández

Cortometraje documental:

Aurelia y Pedro / Omar Robles, José Permar

Cortometraje de ficción

El ocaso de Juan / Omar Deneb Juárez

Mejor edición:

Mitzi Vanessa Arreola, Francisco X. Rivera, Camilo Abadía / La 4ª compañía

Mejor sonido:

Federico González Jordán, Lena Esquenazi, Carlos Cortés / Tempestad

Javier Umpierrez, Isabel Muñoz, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc / La 4ª Compañía

Mejor música original:

Emiliano Motta / El sueño del Mara’akame

Mejores efectos especiales:

Luis Eduardo Ambriz / La 4ª compañía

Mejores efectos visuales:

Ricardo Robles / La 4ª compañía

Mejor guión adaptado:

David Desola / Almacenados

Mejor guión original:

Joaquín del Paso, Lucy Pawlak / Maquinaria Panamericana

Mejor película iberoamericana:

El ciudadano ilustre (Argentina) / Mariano Cohn, Gastón Duprat

Una segunda madre (Brasil) / Anna Muylaert

Mejor revelación femenina:

María Evoli / Tenemos la carne

Mejor revelación masculina:

Paco de la Fuente / El Alien y yo

Mejor ópera prima:

El sueño del Mara’akame / Federico Cecchetti

Mejor fotografía:

Ernesto Pardo / Tempestad

