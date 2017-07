Triunfa sin la exclusividad de Televisa

El actor y cantante Mario Iván Martínez disfruta de su independencia

CIUDAD DE MÉXICO (12/JUL/2017).- Hace 17 años Televisa le quitó la exclusividad al actor y cantante Mario Iván Martínez, situación que en lugar de causarle un perjuicio, ponerlo en pánico o hacerlo palidecer, agradece, pues fue en ese momento cuando supo que tenía que crear su propio trabajo.

“Tuve exclusividad de Televisa por 10 años y me la quitaron en el 2000 y fue justo cuando ya no tenía esa base de salario, ese sustento, la que me hizo alejarme de la complacencia y decir ‘Papá, a gestionar tu industria’”, señaló Martínez. Tres años antes de que no fuera actor exclusivo de la empresa de San Ángel, Mario Iván había empezado a realizar una labor como cuentista que quería expandir en ese momento: “Coincidió casi (que le quitaran la exclusividad) con “Quieres que te lo lea otra vez”, —programa de la secretaría de Cultura para fomentar la lectura en los niños—y ahí fue cuando me aboqué a esto que me encanta que es lo de los cuentos, es un placer poder vivir de lo que te gusta hacer”, detalló. El también hijo de Margarita Isabel recuerda cómo muchos de sus compañeros —que hoy también se han quedado sin exclusividad— le dijeron que no lo hiciera, pues de eso no iba a vivir.

Explicó que afortunadamente y contrario a lo que pensaban hoy puede vivir de ser cuentista y además darse el lujo de elegir los proyectos comerciales en que quiere trabajar.