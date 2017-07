Por desempleo, actriz de Televisa conduce Uber

Alejandra Procuna decidió convertirse en conductora de taxis ejecutivos tras perder la exclusividad de la empresa

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2017).- Alejandra Procuna, actriz de telenovelas, decidió convertirse en conductora de taxis ejecutivos tras perder la exclusividad que tenía en Televisa.

La mexicana de 47 años confesó que por motivo de su salida de la televisora decidió comprar tres automóviles para incorporarlos a la plataforma Uber y dar servicio en la Ciudad de México.

"Estoy ya sin exclusividad en Televisa, con todos estos cambios que hay, buscando nuevas televisoras, ya estamos abiertos, el poder trabajar donde queramos, pero no tengo idea, porque fueron 25 años aquí (en la televisora)" contó.

Procuna detalló que conducir ella misma el vehículo no estaba en sus planes, pero que se animó a hacerlo cuando uno de los choferes no llegó a tiempo y ella tomó el volante, fue que se dio cuenta que le gustaba servir a la gente.

La actriz que ha participado en telenovelas como 'Lo que la vida me robó', 'Que te perdone Dios' y 'Carita de ángel' cuenta que ha tenido buenas experiencias como conductora.

"Me he tomado selfies, había una familia de colombianos muy divertida, un chavito acababa de llegar, él empezó a tuitear: 'Estoy con una actriz, me está llevando Alejandra Procuna', y nos tomamos la foto".

Procuna se dedicará a ser conductora por el momento, pero dice que seguirá buscando oportunidades como actriz.