Nativo renueva su imagen y sonido

La banda de rock está en la búsqueda de más audiencia que conecte con su propuesta

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2017).- Con cinco años de trayectoria en la música local y ya consolidándose fuera de Jalisco, es que la banda de rock Nativo ha decidido renovar su imagen y sonido, profesionalizar todo lo aprendido y estar en la búsqueda de más audiencia que conecte con su propuesta. Para muestra está el nuevo diseño de su página web y redes sociales, además de que ya están preparando la salida de un nuevo disco que podrá estar escuchándose aproximadamente en cuatro meses.

En entrevista Hugo y David comparten parte de ese camino recorrido y honrando el título que les han puesto como exponente del "Groove Metal". Nativo se compone por Hugo Begines (guitarra principal/voz), Paul Sevilla (guitarra rítmica/coros), Carlos Punzo (batería) y David Puga (bajo).

"Empezamos como una banda de covers, y a partir de ahí, Carlos el baterista tuvo la idea de componer una canción propia, la hicimos y en las siguientes tocadas presentábamos los covers alternando con nuestra propia música. Cuando comenzamos todavía estaba la creencia de que nuestro género no nos iba a dejar sobresalir, pero con mucho esfuerzo y las letras de nuestros temas, todo le ha ido agradando a la gente, la música que tocamos no es un sonido tan pesado, cantamos en español y además tiene parte melódica", explica Hugo.

Además, comparten ambos músicos que la evolución de la banda se ha reflejado más en este 2017 cuando tuvieron la oportunidad de abrirle un show a Lacuna Coil. "Ahora ya queremos tener un disco completo, realizar un video, estamos con la reintegración de la banda en cuestión de la imagen, que sea vea diferente nuestro trabajo frente a la gente", dice David.

La banda asegura que todo lo que hacen en la música es de corazón y labor de equipo. En agosto y septiembre tendrán presentaciones en la Ciudad de México para después seguir girando a finales de año en otros sitios donde puedan llevar su música.

SABER MÁS

A paso firme

Nativo ha compartido escenario con bandas como Dance Now Bitch, Pressive, Abrogar, Poligonal Faces, Transmetal, Rain Shatter y Your Chance To Die. También ha tenido otras participaciones en eventos como son Infest, Road To Hell (finalistas) y Road to Force Fest, siendo elegidos como segundo lugar en este último certamen de bandas, así como tener la oportunidad de ser la banda telonera de Lacuna Coil en marzo 2017.

EL INFORMADOR / KIKE ESPARZA