J. Balvin descarta cirugía

El colombiano dio de qué hablar luego de que en sus redes sociales apareciera sin arrugas

CIUDAD DE MÉXICO (11/JUL/2017).- El rostro del reguetonero colombiano J. Balvin dio de qué hablar luego de que en sus redes sociales apareciera sin arrugas, a lo que él desmintió que se haya retocado la cara con cirugía.

Y es que en el video del sencillo "Mi gente" el cantante aparece muy rebozante de juventud y hasta con los pómulos muy marcados.

Ante esto, el colombiano aseguró que el cambio es consecuencia de muchos cuidados.

"Ya están diciendo que me hice algo en la cara. Siempre me he cuidado con cremitas, he bajado de peso y me veo más baby", concluyó.