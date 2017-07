Salma Hayek y su encuentro con un masajista desnudo

Recordó una experiencia que tuvo cuando solicitó un masaje en un hotel de Austria

CIUDAD DE MÉXICO (10/JUL/2017).- La actriz Salma Hayek vivió una experiencia "aterradora" cuando solicitó un masaje en un hotel de Austria.

Durante su aparición en el programa de Netflix de Chelse Handler, Salma recordó lo vivido.

"Estaba desesperada porque tengo algunos problemas de espalda y me dijeron 'sólo tenemos un hombre'. Prefiero una chica, pero estaba desesperada y dije 'ok, tráiganlo'".

Lo que Salma no esperaba es que su masajista se presentara desnudo a prestar sus servicios.

"Vi las piernas peludas y fue de 'espera un segundo'. No estaba usando short. Yo estaba de 'no, póntelo, esto no es cool".

Salma comentó que estaba aterrorizada y quería levantarse y salir corriendo de ahí, pero se encontraba en ropa interior.

El masajista le comentó a Salma que a algunos de sus clientes les gusta que los masajee cuando está desnudo, pero para Hayek no fue el servicio adecuado.