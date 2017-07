Emiten orden de alejamiento temporal contra Rob Kardashian

Luego de que publicara imágenes explícitas de Blac Chyna en las redes sociales

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (10/JUL/2017).- Un comisionado de la corte emitió el lunes una orden de alejamiento temporal contra Rob Kardashian luego que el coprotagonista de varios reality shows publicara imágenes explícitas de su exprometida en las redes sociales la semana pasada.

El comisionado del Tribunal Superior de Los Ángeles James E. Blancarte emitió la orden en respuesta a una solicitud de la ex de Kardashian, Blac Chyna. La orden estará en efecto hasta una audiencia programada para el 8 de agosto.

Blancarte dijo que su principal preocupación era la bebé de la expareja, que no es nombrada en la solicitud de Chyna. Selló las pruebas en el caso citando su naturaleza explícita.

La abogada de Chyna Lisa Bloom dijo después de la audiencia que la orden de alejamiento evita que Kardashian publique material sobre su clienta en internet y que se le acerque.

Chyna buscó la orden el lunes, menos de una semana después de que Kardashian arremetiera contra ella en Instagram y Twitter. Chyna asistió a la audiencia del lunes, pero apenas habló para responder preguntas del comisionado.

Bloom ha acusado a Kardashian de ciberacoso.

Kardashian no compareció a la audiencia. Su abogado Robert Shapiro se disculpó en su nombre afuera de la corte.

"Pedimos disculpas y lamentamos lo que ha ocurrido en los últimos días", dijo.

Agregó que la expareja se mantiene enfocada en su hija, quien, según dijo, estaba bajo el cuidado de Kardashian.

"Están resolviendo esto como buenos padres", señaló el abogado.

También dijo que Kardashian estaba de acuerdo con la orden temporal de alejamiento.

Afuera de la corte, Chyna dijo: "Antes que nada quiero agradecerle al juez por otorgarme esta orden de alejamiento para protegerme y quiero volver a compartir la crianza de Dream".

Bloom dijo en la corte que la pareja tiene niñeras que manejarán los traslados de custodia mientras la orden esté vigente.

Kardashian y Chyna anunciaron su compromiso en abril del 2016 y protagonizaron un reality show de la cadena E! sobre su relación.

Su hija, Dream, nació el pasado noviembre. La pareja se separó un mes después.

Kardashian es el hermano menor de Kim Kardashian. Apareció en varias temporadas de la serie de realidad simulada de su familia, "Keeping Up with the Kardashians".