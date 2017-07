La modelo Alejandra Rivera confiesa que su ex novio la robó

‘La jarocha’ explica que su ex pareja le hizo creer que la revista ‘H’ no había pagado la portada que realizó

CIUDAD DE MÉXICO (08/JUL/2017).- De plano se llevaron al baile a Alejandra Rivera, mejor conocida en la farándula como "La jarocha", quien fue vilmente robada por su ex pareja, por un monto de 300 mil pesos.

"Hace dos años hice la portada de la revista 'H', ofrecieron pagarme bien; entonces le pedí a Óscar que cobrara los cheques a su nombre, por las facturas que se tenían que dar; pero él, sin avisarme, fue a cobrar y se quedó con el dinero".

La modelo dijo que Hernández Soto la engañó, haciéndole creer que la editorial aún no había pagado.

Dijo que Óscar Isaac siempre le estuvo negando que ya hubiera recibido los pagos; sin embargo, "La Jarocha" tiene copias de varios cheques en los que aparece la firma de Hernández Soto como recibido.

"Es un ladrón que se quedó con mi dinero. Durante siete meses le estuve rogando para que me lo devolviera, pero siempre me dio excusas. Incluso varias veces le dije que me estaba robando, y se hacía el inocente", comentó.