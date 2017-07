El exorcismo de Poncho Herrera

El actor vive uno de los momentos más intensos de su carrera en Canadá

GUADALAJARA, JALISCO (08/JUL/2017).- La carrera de un actor da muchas vueltas y de papel en papel se debe reinventar siempre. Y si alguien lo duda, que le pregunten a Alfonso Herrera, quien está viviendo uno de los momentos más intensos de su carrera, ya no en nuestro país, sino en el extranjero.

Y es que para Poncho no es sorpresivo el asalto del talento joven mexicano frente a cámaras internacionales, como es su caso, ya que esta por arrancar la segunda temporada de la serie “El exorcista”, en la ciudad de Vancouver, Canadá.

No será el único embajador de la nación artistica mexicana que esté rompiendo fronteras. En el mismo país se encuentra terminando Martha Higareda la producción “Altered carbon” y Eiza González está por estrenar la estadounidense “Baby driver”, mientras que Stephanie Sigman (”Miss Bala”) integra la producción “SWAT”. Y el número se encuentra en pleno crecimiento.

“Los canales, los estudios y las plataformas, se están dando cuenta del poder que tenemos los latinos en Estados Unidos y específicamente, por qué no decirlo, los mexicanos”, apunta el histrión, quien en nuestro país ganó fama gracias en buena medida a su trabajo en los melodramas.

“Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo y creo que la quinta es Chicago (donde se hizo la primera temporada de ‘El exorcista’), entonces hablando objetivamente, el mexicano, el latino, consume”, agrega.

Además, los papeles ganados por sus connacionales rompen con los destinados normalmente hace tiempo a los mexicanos.

Un personaje magnético

En “El exorcista”, basada en la película de 1973, interpreta al padre Tomás, quien radica en los suburbios latinos de Chicago, donde suceden cosas paranormales.

“Es un mexicano que sale del cliché y darle continuidad a este personaje, me da mucha energía”, apunta el actor, animado por el desafío que le ha significado este papel.

“Ahora van a ser cuatro meses y medio (de grabaciones), diez capítulos y me da mucho gusto por el volumen, no me han mandado mucho material y los estudios son sumamente herméticos, pero puedo decir que obviamente la historia geográficamente cambia, no sé si vayan a crear lugares de EU ahí”, expresa el histrión.

EL DATO

Contento con “Sense 8”

Herrera comenta que la cancelación y posterior anuncio del final de dos horas de “Sense8”, lo tiene contento y sorprendido, por el arrastre de la serie.