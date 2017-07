En los pasillos de TV Azteca se vive un triángulo amoroso

Margarita Muñoz, Valentino Lanús y Matías Novoa encienden la pantalla chica por Azteca 13

GUADALAJARA, JALISCO (08/JUL/2017).- En 1996, TV Azteca lanzó la telenovela “Nada Personal” con la productora Argos de Epigmenio Ibarra. Ana Colchero, Demián Bichir y José Ángel Llamas formaban el triángulo amoroso que cimbró la pantalla nacional. Ahora, 21 años después, el proyecto se retoma con la actualidad político-social que vive México, pero sin dejar de lado el tema romántico. Y esta vez son Margarita Muñoz, Valentino Lanús y Matías Novoa los protagonistas. Se puede ver este drama de lunes a viernes por Azteca 13 a las 21:30 horas.

En entrevista, los tres actores refieren que este proyecto es muy interesante en sus carreras, para Margarita es su primer rol estelar en México, encarna a “Mariana Aragón”. “Me encontré con actores increíbles, muy profesionales y que todo el tiempo en escena son muy generosos. El equipo de trabajo está siempre muy pendiente de nosotros y trabajando con tanta pasión que contagian, la historia es única. Vi muy poco de la primera versión para no contaminarme de nada y hacer la versión de lo que yo me imaginaba”, señala Margarita, quien además agradece que el público mexicano la haya arropado también.

“Agradezco a la audiencia mexicana que acepte a una colombiana, porque luego puede ser molesto el tema del acento. Estoy feliz de estar aquí, siempre fue algo pensado radicar acá con mi esposo, a mí me encanta el país y ojalá se den más oportunidades”. Margarita está unida en matrimonio con el también actor Michel Brown.

Leal consigo mismo

Para Matías, “Nada Personal” es la oportunidad de conectar con un personaje –“Santiago Leal”– lleno de matices. “Fue muy poco el tiempo el que tuve para prepararme, a medida que pasa el tiempo y que avanzan los capítulos, voy descubriendo más cosas de mi personaje. Mi rol es muy bonito, porque encuentra el amor y con base en ello va sanando sus heridas y el pasado de su niñez, ‘Mariana’ (Muñoz) de alguna manera lo motiva a ello”.

Matías es un policía que se desenvuelve en un contexto corrupto, su reto es mantener al personaje en sus ideales: “Él creció en un burdel, en un mundo de prostitución donde se ven cosas oscuras, mucha droga, pero decidió irse por el camino del bien, convertirse en policía, y para él es difícil defender esos principio. ‘Santiago’ es muy hermético, tiene un carácter muy fuerte y eso hay que traspasarlo en pantalla”.

En México el actor chileno comenzó su carrera en 2007, ya lleva 10 de carrera y ahora su intención es estudiar dirección, comenzar a realizar sus propios proyectos. Su contrato con Azteca se vence en octubre.

Con equilibrio en su vida

Valentino por más de una década fue uno de los galanes consentidos de Televisa; luego, desapareció de la televisión y ahora con “Nada Personal” se reencontró con el medio, tras siete años de ausencia, de hacer un viaje por otras ciudades para meditar y reflejar ese conocimiento adquirido con quienes los rodean. “Un día se me ocurrió irme a Tailandia y ahí me encontré con un monje, un maestro tibetano y me entregó una piedra muy especial, me dijo que con ella iba a entender muchas cosas del universo y me lo tomé muy enserio. Fue un buen inicio de muchas cosas que pasaron”.

El actor también hizo un recorrido por Santiago de Compostela y en el peregrinaje, dice que ocurren muchas cosas mágicas, por eso es que lleva siglos esta actividad. “Posterior a eso vino una cinta que hicimos en la Riviera Maya y me quedé ahí, me dediqué siete años a meditar y escribir, llegó mucho conocimiento, transformación y entendí cosas valiosas para compartir y transformar a la gente”.

El trabajo en “Nada Personal”, Valentino lo entiende como una misión, un aprendizaje que sigue descubriendo. Ahí da vida a “Alejandro Castillo”, un director de documentales. “En cuanto este proyecto se presentó, dije, ‘wow’, el nombre tiene mucho, poder, mucha fuerza, un espíritu muy grande. La trama es muy inteligente, muy interesante. Estamos presentando una historia muy honesta que queremos contar”.