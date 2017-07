Coldplay lanza ‘Aliens’ en apoyo a inmigrantes y refugiados

Es un adelanto de 'Kaleidoscope', su próximo disco de corta duración

CIUDAD DE MÉXICO (07/JUL/2017).- La banda británica Coldplay lanzó al mercado "Aliens", un nuevo corte con causa, ya que todas las ganancias serán donadas a la Migrant Offshore Aid Station (MOAS), una ONG internacional en apoyo y rescate de inmigrantes y refugiados en el área del Mar Mediterráneo.

La canción forma parte de "Kaleidoscope", su próximo disco de corta duración, el cual estará disponible en descarga y streaming digital el próximo 14 de julio y en CD y Vinyl el 4 de agosto.

"Aliens" fue co-escrita por Brian Eno y co-producida por él y Markus Dravs, la canción cuenta con un video lyric animado dirigido por Diane Martel y Ben Jones.

El próximo disco de Coldplay, producido por Rik Simpson, Daniel Green y Bill Rahko, incluye una nueva versión en vivo de la colaboración que hizo la banda junto a The Chainsmokers: "Something just like this", grabada en abril pasado en Tokio.

Además, incluye el tema "Miracles" (Someone Special), una colaboración junto al rapero de Detroit Big Sean, se informó a través de un comunicado.

Por otro lado, la banda llegará con su "A Head Full Of Dreams Tour" a Dublín este fin de semana durante la gira de estadios que realiza actualmente en Europa y Norteamérica durante el verano.

Los temas que contiene el nuevo producto discográfico de Coldplay, además de "Aliens", son "All I can think about is you"; "Miracles" (Someone special); "Something just like this" (Tokyo Remix) e "Hypnotised".