Surfeando todo el sistema

La banda argentina Surfistas del Sistema se presentará esta noche gratis en Guadalajara en el Barbanegra

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUN/2017).- La banda argentina Surfistas del Sistema se presentará esta noche en Guadalajara gratis en el bar Barbanegra haciendo un repaso a sus dos discos que ya se encuentran disponibles tanto en físico como en todas las plataformas streaming.

Formados en 2011, el proyecto ha cambiado de alineación pero mantiene al frente a su guitarrista y vocalista Francisco Frione quien junto con el resto de integrantes radican en México desde hace un par de años, pues ven el país como punta de lanza para alcanzar mayores latitudes.

Su disco debut fue nominado en los Premios Gardel como “Mejor Album Rock-Pop Alternativo". En 2015 lanzaron 'Modo Despegar', un trabajo que marca una evolución natural con un cambio estético y que deja en claro sus claras influencias musicales que van desde Depeche Mode, pasando por Soda Estereo y Zoé.

En su presentación de esta noche compartirán escenario con la banda tapatía de Gorlami mismos que se encuentran promocionando su nuevo sencillo y video "Why is Love Forbidden?", el cual formará parte de su primero Ep "Heroes Of The City Part I".