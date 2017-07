Netflix adaptaría para serie cómic de Gerard Way

La historia escrita por el fundador de My Chemical Romance sería llevada a la televisión

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUL/2017).- Han pasado 10 años desde que el fundador de la desaparecida banda My Chemical Romance, Gerard Way, lanzara su cómic ''The Umbrella Academy'', bajo el sello editorial de Dark Horse ( que ha editado obras como ''Hellboy'' y ''300''). Desde entonces, muchos rumores surgieron, indicando que el trabajo podría ser producido para cine y televisión, sin que algo se concretara. Este día, fuertes rumores aseguran que el trabajo del escritor de historietas estaría vinculado con Netflix, que se encargaría de su producción.

Según una exclusiva del sitio Splash Report, una adaptación del cómic, ilustrado por el brasileño Gabriel Bá, sería producida por la plataforma de televisión.

El cómic creado por Gerard Way apareció por primera vez en el año 2007, y presenta a un grupo de personaje poseedores de poderes extraños que deben buscar la manera de trabajar juntos para salvar al mundo. La historieta fue galardonada en el año 2008 con el premio Eisner en la categoría de Mejor Serie Limitada.

En el año 2015 se había dicho que la historia llegaría próximamente a la televisión; antes, Universal Pictures había señalado que se analizaba la posibilidad de llevarla al cine, sin embargo, fue hasta la mañana de este viernes que se dijo, según fuentes en Splash Report, que el proyecto se encuentra en etapas tempranas de desarrollo.

El año pasado, el guionista Jeremy Slater (que ha escrito guiones para las series televisivas ''El Exorcista'' -2016-, ''Los Cuatro Fantásticos'' -2015-, ''Death Note'' -2017-) dijo: ''definitivamente escribí el piloto para The Umbrella Academy. Creo que es realmente emocionante. Creo que es realmente sorprendente y divertido. Tomé el trabajo porque soy un fan inmenso de lo que Gerard (Way) y Gabriel (Bá) hicieron con ese libro (el primer tomo). Es una de esas cosas en las que prefiero ser el tipo que no deja que alguien más entre y haga una mala adaptación. Yo fui muy indeciso sobre si tomar el trabajo, pero la única manera que iba a hacerlo era si podía hacerlo raro pero fiel al espíritu del libro. Hay muchas cosas extrañas en 'The Umbrella Academy', y sería muy fácil analizar algunos de esos bordes extraños y hacerlo más familiar para el público''.

Según la última información, ''The Umbrella Academy'' sería producido por Netflix, y probablemente se dé un anuncio oficial durante el festival de San Diego Comic Con.

EL INFORMADOR / ORALIA FLORES