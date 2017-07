A Perfect Circle encabeza el Festival Knotfest México 2017

El concierto, que será el 28 de octubre en Toluca, también contará con la presencia estelar de Korn, Anthrax y Stone Sour

GUADALAJARA JALISCO (07/JUN/2017).- El festival Knotfest México que se llevará a cabo el 28 de octubre en eñ Foro Pegaso ya cuenta con un cartel.

La tercera edición del evento estará encabezada por A Perfect Circle, Korn, Anthrax, y Stone Sour (banda con la que inició el Corey Taylor, vocalista de Slipknot).

En el festival también estarán: Bullet For My Valentine, Hatebreed, Taking Back, Sunday, Cannibal Corpse, Children of Bodom, Ill Niño, Attila, Suicide Silence, Periphery, Maximum the Hormone, Tech N9ne, Cerberus y Deadly Apples.

Esto es parte del cartel, ya que organizadores afirman que en próximos días serán anunciadas más agrupaciones.

Importante destacar que en esta edición no estará presente Slipknot, ya que se encuentran en receso tras la promoción de su último disco 5: The Gray Chapter. Ante esto, Corey Taylor señaló que desde la concepción del Knotfest, se ideó para que fuera más grande que la misma banda en si y que una vez que la banda no exista el festival continue.

SABER MÁS

Estos son los costos y beneficios de cada boleto

GENERAL $900. (Estarán en este precio hasta el próximo 9 de julio)

· Acceso a la zona general del festival

· Zona de Alimentos

· Acceso a las atracciones

VIP 01: $2,500

· Entrada rápida y preferencial al festival (corredor exclusivo entre escenarios)

· Zona exclusiva de Alimentos

· Barra VIP

· Zona de descanso y áreas de sombra

· Baños VIP

VIP 02 $8,000

· Entrada rápida y preferencial al festival (corredor exclusivo entre escenarios)

· Área de firma de autógrafos con bandas principales del festival (miembros por confirmar)

· Acceso a la Torre VIP (la mejor zona y vista del festival)

· Gafete conmemorativo

· Centros de Carga para dispositivos Móviles

· Barra libre de Cerveza (Solo mayores de edad)

· Zona exclusiva de Alimentos

· Baños VIP